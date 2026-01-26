Na slovenský trh dnes vstupuje veľká stávková spoločnosť. Licenciu získala začiatkom tohto roka

Na slovenský trh s online stávkovaním definitívne prichádza nový hráč. Konkrétne ide o spoločnosť Chance, ktorá v susednej Českej republike patrí medzi lídrov vo svojom segmente. Ako nám potvrdili kompetentní, značka z portfólia skupiny Tipsport by mala svoju činnosť odštartovať v pondelok 26. januára.
Z webu Úradu pre reguláciu hazardných hier (URHH) vyplýva, že Chance získala licenciu na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne a licenciu na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni začiatkom tohto roka – 1. januára 2026. Pôsobiť by mala na doméne chance.sk.
Okrem nej má podobnú licenciu udelenú zhruba dvadsiatka ďalších firiem na čele s Fortunou, Niké či DOXXbetom.
V Česku rastie rýchlo, na Slovensku bude iba v online priestore
Značka Chance aktuálne u našich susedov patrí k najrýchlejšie rastúcemu brandu vo svojom prostredí a oplýva tam aj značnou marketingovou aktivitou. Športoví fanúšikovia môžu Chance poznať napríklad vďaka partnerstvu s tamojšou futbalovou ligou.
Čo sa týka slovenského trhu, spoločnosť tu bude pôsobiť výhradne v online priestore s prístupom ku kurzovým stávkam a online kasínu. Klientom ďalej Chance sľubuje pestrú paletu livestreamov zo športových podujatí.
„Našou ambíciou je priniesť slovenským zákazníkom modernú, prehľadnú a férovú platformu, ktorá im ponúkne viac možností a kvalitnejší hráčsky zážitok. Vstup Chance predstavuje po mnohých rokoch najväčšie osvieženie a impulz pre celý trh,“ uvádza na margo expanzie brand manažér Chance Petr Jindřichovský. Zástupcovia spoločnosti zároveň hovoria o najzásadnejšej zmene v slovenskom online stávkovaní za posledných 20 rokov.
Značka prichádza do tvrdého konkurenčného prostredia, kde bude chcieť staviť na svoj silný technologický a marketingový background spolu s bohatými skúsenosťami z českého trhu, pričom o hráčov bude súperiť s veľkými etablovanými prevádzkovateľmi.
