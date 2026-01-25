1000 eur za tri mesiace: Vďaka ultraľahkému triku na šetrenie budete mať nasporenú tisícku raz-dva

Šetrenie peňazí je témou, ktorou sa zaoberá množstvo ľudí. A pritom to vôbec nemusí byť zložité. Na TikToku sme pre vás našli metódu, ktorá sľubuje, že si vďaka nej našetríte tisícku už za tri mesiace.
Účet s názvom @createdbymardia pravidelne šíri na tejto sociálnej sieti rôzne užitočné metódy sporenia peňazí, dokonca jeho autorka reaguje na sledovateľov svojich videí a dáva im rady ušité priamo na mieru. Takže ak vás niektorý z jej trikov zaujme, skúste sa jej ozvať a možno poradí aj vám.
Nás napríklad oslovilo video, v ktorom vysvetľuje, ako si našetriť tisíc dolárov (my budeme hovoriť o eurách) za tri mesiace. Sľubuje, že to má byť ľahké a skutočne to tak aj vyzerá.
@createdbymardia How to save $1000 in 3 Months easily! Also, see how to save $5000 in 3 months in my last video ➡️ @Mardia #fyp #learnsontiktok #budgetingtips #budgetingtipsandtricks #moneychallenge #blackgirltiktok #savingmoney #moneysavinghack #moneysavingschallenge #moneysavingstips ♬ original sound – Budget Baddie🇱🇷🫶🏾
Ako na to?
Autorka si na papier prehľadne spísala, koľko si chce odložiť a za aký čas. Rozhodla sa tak robiť každé dva týždne, keď dostáva výplatu. To značí šesťkrát za tri mesiace. No vy to môžete robiť raz mesačne.
To znamená, že ak si chce našetriť tisíc eur na šesťkrát, vychádza to na odložených 167 eur na dvojtýždňovej báze, alebo na 84 eur týždenne. Mesačne to predstavuje 334 eur, čo jej za obdobie troch prinesie vytúžených 1 002 eur. Keď sa to takto rozráta, ani to neznie nereálne, však?
Treba však dodať, že táto metóda je vhodná napríklad pre zarábajúcich ľudí, ktorí veľa utrácajú na zbytočnosti a môžu si z výplaty tri stovky mesačne odložiť. Čo sa v prípade, ak dostávajú priemernú hrubú mzdu a nemajú žiadne väčšie výdavky, dá zvládnuť. No ak máte viac výdavkov, prípadne rodinu, ktorú musíte živiť, je možné, že táto metóda nebude pre vás.
