1000 eur za tri mesiace: Vďaka ultraľahkému triku na šetrenie budete mať nasporenú tisícku raz-dva

Foto: screen tiktok.com (createdbymardia) / interez.sk

Zuzana Veslíková
A nemusíte zarábať niekoľko tisíc mesačne, aby sa vám to podarilo.

Šetrenie peňazí je témou, ktorou sa zaoberá množstvo ľudí. A pritom to vôbec nemusí byť zložité. Na TikToku sme pre vás našli metódu, ktorá sľubuje, že si vďaka nej našetríte tisícku už za tri mesiace. 

Účet s názvom @createdbymardia pravidelne šíri na tejto sociálnej sieti rôzne užitočné metódy sporenia peňazí, dokonca jeho autorka reaguje na sledovateľov svojich videí a dáva im rady ušité priamo na mieru. Takže ak vás niektorý z jej trikov zaujme, skúste sa jej ozvať a možno poradí aj vám.

Nás napríklad oslovilo video, v ktorom vysvetľuje, ako si našetriť tisíc dolárov (my budeme hovoriť o eurách) za tri mesiace. Sľubuje, že to má byť ľahké a skutočne to tak aj vyzerá.

@createdbymardia How to save $1000 in 3 Months easily! Also, see how to save $5000 in 3 months in my last video ➡️ @Mardia #fyp #learnsontiktok #budgetingtips #budgetingtipsandtricks #moneychallenge #blackgirltiktok #savingmoney #moneysavinghack #moneysavingschallenge #moneysavingstips ♬ original sound – Budget Baddie🇱🇷🫶🏾

Ako na to?

Autorka si na papier prehľadne spísala, koľko si chce odložiť a za aký čas. Rozhodla sa tak robiť každé dva týždne, keď dostáva výplatu. To značí šesťkrát za tri mesiace. No vy to môžete robiť raz mesačne.

To znamená, že ak si chce našetriť tisíc eur na šesťkrát, vychádza to na odložených 167 eur na dvojtýždňovej báze, alebo na 84 eur týždenne. Mesačne to predstavuje 334 eur, čo jej za obdobie troch prinesie vytúžených 1 002 eur. Keď sa to takto rozráta, ani to neznie nereálne, však?

Treba však dodať, že táto metóda je vhodná napríklad pre zarábajúcich ľudí, ktorí veľa utrácajú na zbytočnosti a môžu si z výplaty tri stovky mesačne odložiť. Čo sa v prípade, ak dostávajú priemernú hrubú mzdu a nemajú žiadne väčšie výdavky, dá zvládnuť. No ak máte viac výdavkov, prípadne rodinu, ktorú musíte živiť, je možné, že táto metóda nebude pre vás.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Adrián bol na svadbe v Saudskej Arábii: Snúbenci sa nepoznali, ženích zaplatil 40-tisíc eur. Nie…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac