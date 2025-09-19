Na Slovensku zasadal Bezpečnostný výbor NATO: Na stole bola pálčivá téma, zaviazali sme sa k spolupráci

Slovensko hostilo od stredy (17. 9.) do piatka historicky druhé rozšírené zasadnutie Bezpečnostného výboru NATO. Stretli sa na ňom zástupcovia viac než 60 krajín a organizácií. Podujatie, ktoré spoluorganizoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ), podľa neho potvrdilo významnú úlohu Slovenska v Aliancii a jeho rešpekt medzi partnermi. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa NBÚ Kristína Petro Garaiová.
„Zasadnutie ukazuje, že NATO a jeho partneri vedia spoločne reagovať na komplexné výzvy a premietať princíp kolektívnej bezpečnosti do praktických riešení. Som presvedčený, že výsledky rokovaní prispejú k posilneniu pozície NATO ako garanta stability a bezpečnosti, k upevneniu partnerstiev a k rozšíreniu priestoru vzájomnej dôvery,“ uviedol riaditeľ úradu Roman Konečný.
Riešili mnoho tém
Delegácie sa na spoločných rokovaniach venovali najmä zdieľaniu postupov ochrany utajovaných skutočností. Hľadali tiež riešenia pre nové hrozby. Rokovania podľa Petro Garaiovej otvoril aj štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Marek Eštok. Ako dodala, zdôraznil tým politický rozmer zasadnutia a podporu vlády SR pre spoluprácu v bezpečnostnej politike.
Bezpečnostný výbor viedol jeho predseda Galen J. Nace. „Partnerstvá posilňujú Alianciu. Zaviazali sme sa spolupracovať s našimi partnermi na presadzovaní osvedčených postupov v oblasti bezpečnosti s cieľom chrániť našich ľudí, informácie, systémy a zariadenia. Sme hrdí na to, že sme zlepšili bezpečnostné nastavenia medzi NATO a partnermi. Stretnutie umožnilo nadviazať ešte silnejšie vzťahy aj so štátmi, ktoré nie sú členmi Aliancie,“ zdôraznil Nace.
