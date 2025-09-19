Tisíce Slovákov nemôžu pracovať: Výroba stojí, škody rátajú v miliónoch. Land Rover má obrovské problémy

Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nina Malovcová
TASR
Tisíce zamestnancov v Nitre sú doma bez práce už tri týždne.

Tisíce zamestnancov automobilky Jaguar Land Rover (JLR) v Nitre sú už od začiatku septembra mimo práce. Dôvodom je vážny kybernetický útok, ktorý paralyzoval globálne IT systémy koncernu a viedol k okamžitému zastaveniu výroby. Odstávka v nitrianskom závode trvá od 1. septembra už tretí týždeň a automobilka ju predĺžila minimálne do 24. septembra.

Manažérka komunikácie Katarína Chlebová uviedla, že JLR na obnove systémov pracuje „kontrolovaným a bezpečným spôsobom“ a spolupracuje s externými odborníkmi aj orgánmi činnými v trestnom konaní. „Naša forenzná analýza pokračuje intenzívnym tempom a v prípade, že zistíme vplyv na dáta konkrétnych osôb, budeme ich primerane kontaktovať. Veľmi nás mrzí narušenie, ktoré tento incident spôsobil,“ dodala.

Časť zamestnancov je v náhradnej práci

Niektorí zamestnanci, pri zachovaní ich platových podmienok, využili dočasné pridelenie práce vo firme Foxconn. Väčšina z nich však čerpá dovolenky, alebo je doma pre prekážku na strane zamestnávateľa. Ako informovali odborári podniku, v spolupráci s vedením firmy prijali opatrenia, aby sa minimalizovali dosahy na zamestnancov.

„Náhrada mzdy za prekážku na strane zamestnávateľa sa po 10 dňoch v mesiaci zvýšila zo 69 na 75 percent priemerného platu do konca mesiaca,“ uviedol výbor Moderných odborov JLR. Ako informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, ak kvôli prekážke na strane zamestnávateľa musia zamestnanci zostať doma, je možné využiť schému Kurzarbeit, v rámci ktorej ústredie práce vie počas tohto obdobia preplatiť zamestnancom 80 percent mzdy.

Schému posudzuje špeciálna komisia

„Uhrádza sa to zo špeciálneho fondu Sociálnej poisťovne, do ktorého si počas roka prispievajú zamestnávatelia. Samozrejme, každý prípad je špecifický, ale ak si automobilka podá žiadosť, komisia zložená zo zástupcov ústredia práce, ministerstiev hospodárstva a financií ju posúdi a rozhodne, či je možné v tomto prípade tento nástroj pre skrátenú prácu uplatniť,“ uviedol Tomáš s tým, že rovnaký postup bude zvolený aj v prípade subdodávateľov.

Analytici hovoria, že ide o jeden z najvážnejších kybernetických incidentov v automobilovom priemysle v regióne. Odstávka výroby má výrazný vplyv nielen na samotnú fabriku, ale aj na dodávateľov, ktorí sú na plynulej produkcii Jaguaru závislí. Odborníci upozorňujú, že automobilka prichádza každý deň o desiatky miliónov eur a predlžovanie odstávky zvyšuje tlak na subdodávateľské firmy.

„Chceme sa poďakovať všetkým našim zákazníkom, partnerom, dodávateľom a kolegom za ich trpezlivosť a podporu,“ uviedla Chlebová. Jaguar Land Rover potvrdil kybernetický útok hneď začiatkom septembra. Výrobu odstavili preventívne a rozhodli sa reštartovať systémy až po ukončení forenznej analýzy. Firma zároveň informovala regulačné orgány, že niektoré dáta mohli byť zasiahnuté. Závod pri Nitre, ktorý zamestnáva tisíce ľudí, je jedným z najväčších zahraničných investorov na Slovensku.

Pozri aj tento článok
Prázdne ulice, lacný nájom a pokoj: Európska krajina hľadá spôsob, ako zachrániť prázdne mestá. Ponúka…

