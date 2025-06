Na Slovensku stále nájdeme veľké množstvo toxického materiálu. Môže spôsobovať rakovinu, v minulosti bol všade

Môžete ju vidieť najmä na dedinách či na starých budovách. Podľa odborníkov môže predstavovať veľké riziko pre zdravie ľudí. Eternitové strechy sú inde raritou, na Slovensku ich však nie je ťažké nájsť.

Koncom 19. storočia bol eternit predstavený verejnosti ako mimoriadne výhodný až zázračný. Dôvodom mal byť samotný materiál – zmes cementu a azbestových vlákien -, ktorý je nehorľavý a vysoko odolný. Bohužiaľ, ošiaľ za vtedy populárnym trendom bol väčší, ako uvedomenie si možných rizík, ktoré sa začali ukazovať už krátko po objave.

Čo je na azbeste nebezpečné a prečo?

Za azbest ľudia neplatili iba peniazmi, ale aj vlastným zdravím. Väčšinou išlo o rôzne zdravotné komplikácie s pľúcami, na ktoré ľudia zomierali po tom, ako boli v kontakte s azbestovým prachom – vdychovali ho. Prvým známym prípadom sa stal príbeh pacienta z Británie z roku 1906, ktorý zomrel na následky kontaktu s touto nebezpečnou látkou. Odborníci azbest označujú ako mimoriadne nebezpečnú karcinogénnu látku.

To znamená, že môže spôsobovať nádorové ochorenia. Hlavným dôvodom je jeho škodlivosť na organizmus, celková stavba azbestu, to, že ho môže človek vdychovať. Azbestové vlákna majú také špecifické rozmery, že sa pri vdychovaní v pľúcach zabodávajú do pľúcnych mechúrikov. Postupom času môže na takýchto miestach vplyvom jeho pôsobenia vznikať zhubný nádor. Môže však spôsobovať aj iné ochorenia, ako napríklad fibróza či azbestóza. Keďže však ide o agresívny typ karcinogénu, nadmerné množstvo azbestu v pľúcach často končí fatálne.

Aj to je jedným z dôvodov, prečo je azbest zakázaný v desiatkach krajín po celom svete. Európska únia pred vyše 20 rokmi zakázala používanie, produkciu, dovoz a vývoz azbestu, Slovensko tak spravilo ešte pred vstupom do EÚ, hoci platnosť zákon nadobudol až po jeho vstupe.

Síce nebezpečenstvo používania azbestu je v súčasnosti viac-menej zažehnané, stále tu ostáva podstatný problém – eternitové strechy. Eternit je zmes cementu (90 %) a azbestu (10 %). Nehorľavý typ striech sa začal využívať na strechy najmä za čias socialistického Československa. Produkcia eternitových striech bola pre firmy a štát výhodná a nebezpečenstvo spojené s azbestom nebrali veľmi do úvahy.

Ak by ste si mysleli, že takéto strechy nepredstavujú pre človeka žiadne riziko, tak ste na omyle. Odborníci už dlhodobo bijú na poplach, že v prípade, že máte eternitovú strechu na dome či budove dlhšiu dobu, hrozí z nej uvoľňovanie azbestu do ovzdušia.

Od zákazu používania azbestu na Slovensku ubehlo 20 rokov, no občas môžete eternitové strechy stále niekde vidieť. Dôvodom je, že sa obyvateľom neprikázalo odstrániť tento nebezpečný typ strešnej krytiny. Podľa Štatistického úradu až 600-tisíc budov na Slovensku obsahuje azbest.

Neodstraňujte ju sami, v opačnom prípade riskujete nemalú pokutu

Skôr či neskôr však eternitové strechy s najväčšou pravdepodobnosťou čaká ich výmena.

Dôležitý je však spôsob, akým prebehne odstránenie eternitu. To upravuje aj zákon o odpade a zákon o ochrane verejného zdravia. Azbest alebo materiál obsahujúci azbest môžu odstrániť iba firmy, ktoré získali oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Fyzické osoby, ktoré by eternitovú strechu odstránili bez takéhoto osvedčenia, môžu dostať od ÚVZ pokutu do výšky 2500 eur. Podnikateľov a firmy, ktorí by takto konali, môže nemilo prekvapiť pokuta až vo výške 120 000 eur.

Ak by ste aj osvedčenie získali, musíte sa držať prísnych nariadení, nakoľko ide o prácu s nebezpečným materiálom. Príkladom je povinnosť dopredu oznámiť odstraňovanie azbestového materiálu ÚVZ, profesionálne vybavenie či ochranný odev s respirátorom. Následne musíte odniesť takýto materiál na certifikovanú skládku.

Dôvody na takéto prísne opatrenia sú pochopiteľné. Pri odstraňovaní azbestu sa s ním človek dostáva do kontaktu najviac. Navyše sa vysoko neodporúča, a rovnako aj zakazuje osobám, aby sa počas tohto procesu zdržiavali v blízkosti.