Na Slovensku pribudli dva nové špeciálne supermarkety. Zákazníci si v nich nakúpia v noci aj počas sviatkov

Ilustračná foto: Coop Jednota

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Inovatívny koncept známeho reťazca sa postupne rozširuje do ďalších slovenských lokalít.

Menšia obec na Orave, ale aj mesto na strednom Slovensku. Koncept automatizovaných 24/7 predajní, ktorý na slovenský trh priniesol reťazec Coop Jednota, sa rozšíril o dve nové prevádzky. Jedna pribudla v obci Lokca, druhá vo Zvolene.

Lokca patrí medzi rýchlo rastúce oravské obce a dopyt po otvorení nonstop predajne bol podľa zástupcov Coop Jednoty medzi obyvateľmi dlhodobo silný. Supermarket s rozlohou 400 metrov štvorcových tak bude pre tamojších zákazníkov k dispozícii aj po oficiálnych otváracích hodinách.

V Lokci je veľa mladých rodín a ľudia nás už dlhšie oslovovali s otázkou, kedy prinesieme formát 24/7 aj sem. Týmto krokom však modernizácia tunajšej predajne nekončí. Komfort zákazníkov sa ešte zvýši kompletnou rekonštrukciou, ktorú plánujeme na rok 2027 a prinesie okrem iného aj rozšírenie predajnej plochy minimálne o 300 metrov štvorcových,“ uviedol na margo otvorenia Igor Jagelek, predseda predstavenstva Coop Jednota Námestovo.

Ešte väčšou predajňou budú disponovať aj obyvatelia vo Zvolene. Tam bol automatizovanému režimu prispôsobený TEMPO supermarket s rozlohou viac ako 600 metrov štvorcových. Ako avizovali kompetentní, ide o kľúčovú prevádzku družstva Coop Jednota Krupina, ktorá zároveň slúži všetkým vekovým kategóriám. Pobočka je prirodzeným centrom sídliska Zvolen-Západ a plní úlohu komunitného obchodu v lokalite.

Foto: Coop Jednota

Chceme zákazníkom poskytnúť možnosť nakúpiť si kedykoľvek – cez deň aj v noci –, pričom si zachovávame dôraz na čerstvosť, lokálny pôvod tovarov a osobný prístup, ktorý je typický pre naše predajne,“ povedal Jozef Vahančík, predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina.

Vstup s aplikáciou

Tak ako pri ostatných predajniach COOP Jednota 24/7, aj tu bude vstup do predajne a platba prebiehať v čase bez prítomnosti personálu prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub. Nakupovanie je jednoduché a intuitívne – zákazník si v aplikácii vygeneruje QR kód, ktorý mu otvorí dvere, vyberie si tovar a zaplatí bezhotovostne v samoobslužnej pokladnici.

Ako nám v minulosti zástupcovia reťazca prezradili, na moderný spôsob nakupovania si už v malých obciach zvykajú aj starší obyvatelia. Zároveň, pri akýchkoľvek komplikáciách je možné vyžiadať si externú pomoc od pracovníka, ktorý na chod prevádzky dozerá.

