Na Slovensku sa mali predávať falošné lieky. Výrobca o ničom nevie

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer

Roland Brožkovič
TASR
Štátny ústav o podozrení na výskyt falšovaných balení lieku na území Slovenska informoval orgány činné v trestnom konaní.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozorňuje na podozrenie výskytu falšovaných balení lieku Dysport 500 U, plv ino 1×500 U (liek.inj.skl.), kód ŠÚKL: 28992, č. šarže: P09903 (exp. 06/2027), na území Slovenskej republiky. Balenia danej šarže lieku sú v anglickom jazyku. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠÚKL Lucia Balážiková.

Ozrejmila, že zástupca držiteľa registrácie lieku – spoločnosť Ipsen Pharma, Francúzsko – potvrdil, že liek Dysport 500 U, plv ino 1×500 U (liek.inj.skl.) s predmetnou šaržou P09903 s exspiráciou 06/2027 nevyrobil.

Prípad rieši polícia

„Upozorňujeme držiteľov povolení na zaobchádzanie s liekmi, že sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov a nadobúdať lieky len od spoločností s príslušným povolením,“ uviedla Balážiková. Štátny ústav o podozrení na výskyt falšovaných balení lieku na území Slovenska informoval orgány činné v trestnom konaní.

Dysport obsahuje liečivo hemaglutinínový komplex botulínového toxínu typu A. Používa sa na liečbu svalových kŕčov u dospelých a u detí vo veku od dvoch rokov s detskou mozgovou obrnou. U dospelých sa používa aj na liečbu nadmerného potenia, úniku moču a hyperfunkčných vrások na tvári.

Dysport 500 U nie je určený na priamy výdaj pacientom. Ide o prášok na injekčný roztok, ktorý môžu injekčne podávať len lekári s osobitnými skúsenosťami s používaním tohto lieku.

