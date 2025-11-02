Na Slovensko sa rúti dážď: Zatvárajte okná, studený front dorazí už o pár hodín. Vieme, čo bude nasledovať

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
SITA
Záver tohto týždňa vystihujú tri slová – typické jesenné počasie.

Počasie dnes bude teplé, prevažne polojasné až oblačné, no už popoludní by sa mal zo západu začať približovať studený front. S jeho príchodom sa obloha zatiahne a približne okolo 18:00 sa očakáva dážď. Pršať by mohlo na celom území počas noci z nedele na pondelok. 

Najintenzívnejšie zrážky sa majú vyskytnúť na severe Slovenska, upozorňuje portál iMeteo. Na severozápadných náveterných stranách pohorí môže spadnúť až okolo 50 mm zrážok.

Portál dodáva, že podľa aktuálnych modelov by mali zrážky v pondelok od západu postupne slabnúť a môžu aj úplne ustať. Počas dňa sa tak môžeme dočkať aj slnečných lúčov. Nasledujúce dni by mali priniesť stabilnejší charakter počasia a teploty môžu miestami vystúpiť až na nadštandardných +15 °C.

Aké počasie nás čaká počas dňa?

Ilustračná foto: Needpix

Dnes bude počas dňa na Slovensku polojasno až oblačno, miestami zamračené, dopoludnia kde-tu hmla. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky, najmä popoludní v Banskobystrickom kraji. Bude teplo. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

Najvyššia denná teplota 1318 stupňov Celzia, na juhozápade miestami okolo 20 stupňov, pri dlhotrvajúcej nízkej oblačnosti 8 až 13 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať od 6 do 12 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, na západe a prechodne aj inde juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Na horách nad pásmom lesa sa rozfúka prudký až búrlivý vietor. Spadne do 1 mm zrážok.

