Na Slovensko prišla ozajstná zima: Ráno prinesie hmlu aj klzké chodníky. Vieme, či sa k nám vráti sneh

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Sivé rána, poľadovica a hmly budú sprevádzať úvod sezóny, mrazy dorazia až neskôr.

Začína sa meteorologická zima a hoci ide len o formálny dátum, realita vonku sa k nemu dnes veľmi ochotne hlási. Slovensko čaká inverzia, hmla a poľadovica, teda presne ten typ počasia, ktorý človeku nepridá na chuti opúšťať teplo domova.

Informácie o vývoji počasia vychádzajú z údajov portálu iMeteo a z predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktoré ukazujú, že začiatok zimy bude pokojný, sivý a s obmedzeným výskytom snehu. Meteorologická zima má pritom pevne stanovené dátumy, ktoré pomáhajú klimatológom porovnávať jednotlivé roky a lepšie modelovať trendy. Pre bežného človeka je to však najmä moment, keď si uvedomí, že dni budú krátke a rána poriadne studené.

Hmly a poľadovica otvárajú sezónu

Dnešný prvý decembrový deň odštartoval počasím, ktoré pôsobí skôr novembrovo než zimne. Slovensko zasiahla nízka oblačnosť, husté hmly a miestami aj mrholenie či slabé sneženie. K tomu sa pridáva poľadovica, ktorá mnohých stihla prekvapiť ešte predtým, než si stihli nahriať auto. Najvyššie denné teploty sa dnes pohybujú od 3 do 8 °C, na severe od mínus 2 do 3 °C. Vo výške 1500 metrov bude okolo 2 °C a zrážok spadne len do 0,5 mm.

Foto: interez

Pre viacero regiónov vydal SHMÚ výstrahy prvého stupňa pred hmlou a poľadovicou, ktoré sú najvýraznejšie v ranných hodinách medzi siedmou a desiatou. Viditeľnosť môže byť veľmi slabá a povrch ciest miestami nebezpečne klzký.

Čo nás čaká zajtra

Zajtrajšie počasie bude pokračovať v dnešnom trende. Od východu začne do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše, čo prinesie ďalší pokojný, ale sivý deň. Očakáva sa oblačné až zamračené počasie, na horách a len ojedinele aj v nižších polohách sa môže objaviť zmenšená oblačnosť.

Vyskytne sa aj hmla, miestami dokonca mrznúca, a miestami slabé zrážky. Nočná teplota klesne na mínus 1 až mínus 6 °C, no na juhu a na Hornom Zemplíne bude miernejšie, 4 až mínus 1 °C. Najvyššia denná teplota sa zajtra vyšplhá na 2 až 7 °C, v niektorých údoliach však zostane len okolo 0 °C.

Vietor bude slabý, nadránom a počas dňa na západe a v Honte sa pridá východný až juhovýchodný vietor so silou 3 až 8 metrov za sekundu, teda približne 10 až 30 kilometrov za hodinu.

Prvá polovica decembra bude najmä o inverzii

Modely ukazujú, že začiatok decembra bude prevažne o inverznom počasí. Obloha zostane nízko, hmly budú časté a sneženie len ojedinelé. Teploty sa pritom budú držať mierne nad dlhodobým priemerom, takže zimnú atmosféru nebudú pripomínať ani čísla na teplomere.

Ilustračná foto: Pixabay

Až druhá polovica decembra môže priniesť chladnejší vzduch zo severovýchodu, ktorý prinesie celodenné mrazy aj do nížin. Aj napriek tomu však modely zatiaľ nepredpokladajú výrazné snehové epizódy, takže na bielu krajinu si Slovensko bude musieť ešte počkať.

Zima zatiaľ nepôsobí dramaticky

Úvod decembra odhaľuje sezónu, ktorá sa začína nenápadne. Hmla, poľadovica, sivé rána a minimum slnečných lúčov vytvárajú atmosféru, ktorá poteší skôr milovníkov zimného pokoja než tých, ktorí očakávajú rýchly príchod zimnej rozprávky. Zima má však čas a jej skutočná sila môže prísť o niekoľko týždňov.

