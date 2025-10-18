Na Slovensko dnes príde zima: Pripravte sa na sneženie, čakajte ho najmä na týchto miestach

Dnes bude na území Slovenska spočiatku prevažne veľká oblačnosť a miestami, v severnej polovici územia na viacerých miestach, prehánky alebo dážď, od cca 1300 m, neskôr na severe od cca 900 m sneženie. Postupne na väčšine územia zmenšovanie oblačnosti a zrážky len výnimočne.
Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota dosiahne 10 až 15 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode 5 až 10 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude spočiatku nulová, k večeru -3 stupne Celzia.
Najmä v Tatrách
Fúkať bude slabý, od severu postupne severozápadný až severný vietor 3 až 10, v nárazoch ojedinele okolo 14 metrov za sekundu (10 až 35, 50 km/h). Na horách v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica sa vyskytne nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor, k večeru až víchrica. Meteorológovia predpokladajú zrážky do 3, na severe ojedinele okolo 5 milimetrov / od cca 1100 m do 7 centimetrov snehu.
„Na novú snehovú pokrývku sa môžu tešiť predovšetkým Tatry, kde by mohlo pripadnúť až okolo 10 cm nového snehu,“ dodáva meteorologický portál iMeteo.
