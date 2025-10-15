Na Slováka čakalo prekvapenie: V lotérii netrafil ani jedno číslo, vyhral 100-tisíc eur. Takto sa mu to podarilo

Niektoré výhry prídu vtedy, keď to človek najmenej čaká a dokonca aj vtedy, keď spraví úplne všetko zle. Presne to sa stalo jednému hráčovi novej lotérie VŠETKO ALEBO NIČ od spoločnosti TIPOS, ktorá sa len nedávno objavila na slovenskom trhu a už prináša neuveriteľné príbehy.
Ako uviedla hovorkyňa spoločnosti TIPOS Jana Pohorelská, počas ôsmeho žrebovania v pondelok 13. októbra sa stal výhercom hráč, ktorý netrafil ani jedno z jedenástich vyžrebovaných čísel. Paradoxne práve vďaka tomu získal hlavnú cenu vo výške 100 000 eur.
Trinástka, ktorá priniesla šťastie
Pre väčšinu ľudí je trinástka symbolom smoly, no pre tohto výhercu sa stala osudovým číslom. Svoju stávku uzatvoril cez portál eTIPOS.sk, vyplnil elektronický tiket s vlastnými číslami a do hry vložil 1,50 eura. Potom už len čakal na výsledok žrebovania.
Na jeho tikete sa objavili čísla 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 20 a 22, zatiaľ čo TIPOS vyžreboval čísla 2, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19 a 21. Hráč tak netrafil ani jedno jediné číslo a práve to sa v tejto hre rovná najväčšej možnej výhre. „Šťastlivec netrafil ani jedno z 11 vyžrebovaných čísel a vďaka tomu získal výhru v ôsmom poradí novej lotérie VŠETKO ALEBO NIČ,“ potvrdila Pohorelská.
Hra, ktorá mení logiku
Lotéria VŠETKO ALEBO NIČ sa od ostatných odlišuje tým, že šancu na výhru majú nielen tí, ktorí trafia všetko, ale aj tí, ktorí netrafia vôbec nič. Každý deň ponúka možnosť získať až 100 000 eur, pričom výhercom sa stáva ten, kto uhádne všetkých jedenásť čísel, alebo ten, kto neuhádne ani jedno. Okrem hlavnej výhry môžu hráči získať aj menšie sumy od 3 do 200 eur, ktoré potešia aj v bežný deň.
Do lotérie sa dá zapojiť viacerými spôsobmi. Na predajných miestach TIPOSU, cez portál eTIPOS.sk, prostredníctvom mobilnej aplikácie TIPOS, alebo aj cez SMS správu. Cena jedného tipu je 1,50 eura a tiket má desať hracích polí. Hráč si môže predplatiť účasť až na dvanásť žrebovaní vopred.
Keď sa neúspech zmení na šťastie
To, čo by väčšina ľudí považovala za úplné zlyhanie, sa pre tohto hráča stalo zlomovým momentom. V pondelok trinásteho sa jeho nič premenilo na všetko a obyčajná stávka sa zmenila na výhru, o akej sníva každý.
Nahlásiť chybu v článku