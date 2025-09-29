Niektorí dajú 200 eur, ďalší až 1400, takto sa snažia ušetriť: Slováci prezradili, koľko platia mesačne za jedlo

Ilustračná foto: Pixabay

Petra Sušaninová
Koľko potrebuje priemerná slovenská rodina na nákup potravín?

Nákup potravín je niečo, čomu sa človek jednoducho nevyhne. Bez ohľadu na to, či si všetko vyrába sám doma, aj k pečeniu koláčov a vareniu lekvárov potrebuje nakúpiť suroviny. Slováci prezradili, koľko v priemere mesačne minú práve na jedlo.

Výdavky sa pokúšajú okresať

Nedávno sme vám priniesli článok o tom, koľko míňajú na nákupy potravín ľudia z rôznych kútov sveta, vrátane Británie, Austrálie, Nového Zélandu, Nórska či USA. Zdražovanie sa nevyhýba ani Slovensku a viacerí Slováci priznávajú, že sa pokúšajú sumy, ktoré míňajú, okresať. Nie vždy je to ale možné a z ich peňaženiek tak na základné potreby odchádzajú stovky, ba dokonca tisícky eur.

Ilustračná foto: Pixabay

Kým niektorí nerátajú, koľko mesačne minú na jedlo, iní v tom majú detailný prehľad. Viacerí ale píšu, že stačí aj menší nákup a človek zrazu odchádza o 40 eur ľahší a vlastne ani nevie ako. Podľa niektorých pomáha, ak sa deti stravujú v škole a partner aspoň niekoľkokrát do týždňa v práci. Napriek tomu ale mesačne minú na nákup potravín najmenej 400 až 600 eur.

Budú ľudia kupovať menej kvalitné suroviny?

Jeden z používateľov priznáva, že ako 4-členná rodina mesačne minú 600 eur, pričom sa stravujú všetci doma. Sledujú však akcie a zľavy a jedálniček si plánujú vopred. Bez toho by sa vraj suma vyšplhala na omnoho vyššie číslo. V inej domácnosti minie 4-členná rodina mesačne aj 1 000 eur.

Niektorí vyjadrili obavy, že ak to takto pôjde ďalej, ľudia budú jednoducho nútení kupovať menej kvalitné potraviny, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na ich zdraví. Hoci sa ľudia snažia míňanie okresať na nevyhnutné minimum, nedá sa okresávať donekonečna. Mnohí sa ale za každú cenu snažia vyhýbať kupovaniu polotovarov.

Ilustračná foto: Pixabay

Kým členka jednej štvorčlennej rodiny píše, že si vystačia na mesiac s 300 eurami (nájdu sa takí, ktorí minú dokonca aj menej, napríklad 200 či 250 eur) na nákup jedla, v inej rodine s rovnakým počtom členov sa rozpočet šplhá až k 1 400 eurám. Niektorí píšu, že chodia na väčšie nákupy za hranice, za ktoré síce dajú 200 eur, no zásoby im vydržia aj na dva či tri týždne. Ľudia si občas radi zájdu aj do reštaurácie, no mnohí si to už radšej rozmyslia a navaria si doma.

