Na oblohe sa vyskytne unikátny jav: Svietiace oblaky tam budú len obmedzenú dobu, vidieť ich môžete v tomto čase

Nad našimi hlavami sa z času na čas odohrá nejaké to divadlo a jedna z takýchto „inscenácií“ nás čaká už čoskoro. Štartuje totiž sezóna populárnych svietiacich oblakov. Ide o každoročnú udalosť, ktorá sa odohráva od začiatku júna približne do polovice júla. Je to nezvyčajný typ oblačnosti, tzv. Nočné svietiace oblaky (skratka NLC z anglického Noctilucent Clouds).

„Oproti bežným oblakom sa NLC nachádzajú mimoriadne vysoko, zhruba 85 km nad zemským povrchom a cez deň nie sú vôbec vidieť. Pozorovateľné sa stávajú len za súmraku alebo za úsvitu vďaka ich nasvetleniu Slnkom, ktoré sa v tom čase nachádza hlboko pod obzorom a oblaky tak vynikajú ako belavé, striebristé či elektricky modré závoje nízko nad severným obzorom proti tmavej oblohe,“ informuje Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu Sliezskej univerzity v Opave.

Môžu za to ľudia

Bežné oblaky sa pritom nachádzajú vo výške iba maximálne 15, v prípade búrkových oblakov niekedy až 20 kilometrov. Najčastejšie sa tento jav vyskytuje okolo letného slnovratu, ktorý tento mesiac pripadá na 21. júna. Neraz ho pritom vieme bez problémov zaznamenať aj pomocou bežných telefónov.

„Nočné oblaky vznikajú nabaľovaním ľadových kryštálov na prachové častice , ktoré v tejto výške zanechal meteorický prach, sopečné erupcie alebo aj priemyselná činnosť ľudí,“ dodávajú odborníci. Takmer s istotou ale za tento jav môžu ľudia, keďže sa začal objavovať až po priemyselnej revolúcií, od roku 1885.

Je však dôležité poznamenať, že tieto oblaky priamo nesvietia, len rozptyľujú žiarenie zo Slnka nachádzajúceho sa pod obzorom. V našich zemepisných šírkach ich môžeme v júni a prvej polovici júla pozorovať medzi 22. hodinou a polnocou, alebo medzi druhou a štvrtou hodinou rannou, vždy na severe. Ich výskyt sa však nedá predpovedať dopredu.