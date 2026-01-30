Na najodľahlejšom bode Zeme počuli vedci najhlasnejší zvuk pod vodou. Zistili, čo to bolo

Ilustračná foto: NASA

Matej Mensatoris
Zvláštny zvuk zachytili v roku 1997.

Možno ste počuli o mieste nazvanom Point Nemo v južnom Tichom oceáne. Je považované za najvzdialenejšie či najodľahlejšie miesto na našej planéte. Keď sa na ňom niekto nachádza, je totiž od najbližšej pevniny vzdialený až 2 689 kilometrov. Dokonca, keď ISS prelieta nad týmto miestom, sú často práve astronauti najbližšie zo všetkých ľudí k tomuto miestu, keďže Medzinárodná vesmírna stanica sa nachádza „iba“ vo výške 400 kilometrov. 

Zvláštny zvuk

Vzhľadom na svoju odľahlosť a tiež aj vzhľadom na to, že tamojšie prúdy sú veľmi nehostinné a nachádza sa tu málo rýb, a preto aj málo rybárov, stala sa táto oblasť aj cintorínom starých vesmírnych lodí. Mnohé satelity tu skončili svoju činnosť a ležia na dne, a nachádzajú sa tu aj zvyšky známej sovietskej, resp. ruskej vesmírnej stanice Mir.

Ako píše IFL Science, práve na tomto mieste v roku 1997 americký Národný ústav pre oceán a atmosféru zachytil zvláštny zvuk s ultranízkou frekvenciou. Zvuk bol pritom neuveriteľne silný a zachytili ho hydrofóny umiestnené v Tichom oceáne. Zvuk dokonca patril medzi to najhlasnejšie, čo bolo kedy zaznamenané pod vodou.

Foto: unsplash

Zachytili ho hydrofóny vo vzdialenosti až 4 800 kilometrov od seba a niektorí morskí biológovia a odborníci na oceán špekulovali, či zvuk nebol dielom nejakého živočícha.

Odtrhnutý ľadovec

Avšak žiadne známe zviera nedokáže vyprodukovať taký zvuk, čo viedlo až ku konšpiráciám, či za zvukom nestálo nejaké neznáme a nové zviera. S najlogickejším vysvetlením ale napokon prišiel oceánograf Chris Fox. Podľa neho zvuk vyprodukovalo odtrhnutie ľadovca. „Zvuk prichádzal z juhu a máme podozrenie, že to bol ľad pri pobreží Antarktídy,“ povedal.

Foto: Pixabay

Americký Národný ústav pre oceán a atmosféru už v minulosti zaznamenal podobné zvuky a aj vďaka nim pozorovali rozpad ľadovcov. Na jednej strane je dobré, že zvuk nevyprodukovalo nič desivé či nebezpečné, na strane druhej rozpad masívnych ľadovcov takisto nie je pre nás dobrá správa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Roztopenie „ľadovca súdneho dňa“ by mohlo znamenať pre svet katastrofu. Chcú ho zachrániť, no bude…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac