Na najodľahlejšom bode Zeme počuli vedci najhlasnejší zvuk pod vodou. Zistili, čo to bolo

Možno ste počuli o mieste nazvanom Point Nemo v južnom Tichom oceáne. Je považované za najvzdialenejšie či najodľahlejšie miesto na našej planéte. Keď sa na ňom niekto nachádza, je totiž od najbližšej pevniny vzdialený až 2 689 kilometrov. Dokonca, keď ISS prelieta nad týmto miestom, sú často práve astronauti najbližšie zo všetkých ľudí k tomuto miestu, keďže Medzinárodná vesmírna stanica sa nachádza „iba“ vo výške 400 kilometrov.
Zvláštny zvuk
Vzhľadom na svoju odľahlosť a tiež aj vzhľadom na to, že tamojšie prúdy sú veľmi nehostinné a nachádza sa tu málo rýb, a preto aj málo rybárov, stala sa táto oblasť aj cintorínom starých vesmírnych lodí. Mnohé satelity tu skončili svoju činnosť a ležia na dne, a nachádzajú sa tu aj zvyšky známej sovietskej, resp. ruskej vesmírnej stanice Mir.
Ako píše IFL Science, práve na tomto mieste v roku 1997 americký Národný ústav pre oceán a atmosféru zachytil zvláštny zvuk s ultranízkou frekvenciou. Zvuk bol pritom neuveriteľne silný a zachytili ho hydrofóny umiestnené v Tichom oceáne. Zvuk dokonca patril medzi to najhlasnejšie, čo bolo kedy zaznamenané pod vodou.
Zachytili ho hydrofóny vo vzdialenosti až 4 800 kilometrov od seba a niektorí morskí biológovia a odborníci na oceán špekulovali, či zvuk nebol dielom nejakého živočícha.
Odtrhnutý ľadovec
Avšak žiadne známe zviera nedokáže vyprodukovať taký zvuk, čo viedlo až ku konšpiráciám, či za zvukom nestálo nejaké neznáme a nové zviera. S najlogickejším vysvetlením ale napokon prišiel oceánograf Chris Fox. Podľa neho zvuk vyprodukovalo odtrhnutie ľadovca. „Zvuk prichádzal z juhu a máme podozrenie, že to bol ľad pri pobreží Antarktídy,“ povedal.
Americký Národný ústav pre oceán a atmosféru už v minulosti zaznamenal podobné zvuky a aj vďaka nim pozorovali rozpad ľadovcov. Na jednej strane je dobré, že zvuk nevyprodukovalo nič desivé či nebezpečné, na strane druhej rozpad masívnych ľadovcov takisto nie je pre nás dobrá správa.
