Na letisku nastal rozruch, spustili núdzový protokol: Muž sa pokúsil cestovať s mŕtvou manželkou, zadržali ho

Foto: Francisco José Jurado Ariza, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Na letisku v Tenerife zasahovala polícia aj záchranári.

Na letisku Tenerife Sur došlo k vážnemu incidentu, ktorý sa odhalil až počas bežnej bezpečnostnej kontroly pred nástupom na palubu lietadla. Starší muž sa pokúsil nastúpiť na plánovaný let so svojou manželkou sediacou na invalidnom vozíku. Pracovníčka bezpečnostnej služby si však všimla, že žena nereaguje a má výrazne nízku telesnú teplotu.

Následne sa potvrdilo, že už nejaví známky života. O prípade informoval španielsky denník Diario de Avisos. Podľa dostupných informácií sa udalosť odohrala v odletovej zóne letiska, kde pracovníčka bezpečnostnej kontroly po krátkom preverení okamžite aktivovala núdzový protokol. Na miesto boli privolaní zdravotníci, príslušníci bezpečnostných zložiek aj forenzní experti.

Stav ženy si všimli až pri rutinnom preverení

Muž tlačil invalidný vozík so svojou manželkou cez kontrolný bod a navonok pôsobili ako bežný starší pár čakajúci na odlet. Spočiatku nič nenasvedčovalo tomu, že by mohlo ísť o mimoriadnu situáciu. Zlom nastal až v momente, keď si pracovníčka bezpečnosti všimla, že žena nereaguje na žiadne podnety.

Ilustračná foto: Unsplash

Pri fyzickom kontakte zistila, že žena je studená a nedýcha. Bezpečnostná služba okamžite kontaktovala nadriadených a priestor bol v krátkom čase zabezpečený. Zdravotníci už mohli iba konštatovať smrť.

Muž uviedol, že k úmrtiu došlo ešte na letisku

Podľa prvotných výpovedí mal muž uviesť, že jeho manželka zomrela niekoľko hodín predtým priamo v priestoroch letiska. Niektorí zamestnanci však upozornili, že sa snažil naznačovať možnú zodpovednosť letiskových služieb za jej úmrtie. Aj tieto vyjadrenia sú v súčasnosti predmetom preverovania. Muž bol na mieste zadržaný a podľa dostupných informácií s políciou spolupracoval. Vyšetrovatelia sa snažia presne určiť čas a príčinu smrti, ako aj to, či v prípade mohlo dôjsť k porušeniu zákona.

Podobný prípad riešili úrady aj v Španielsku nedávno

Udalosť na Tenerife nie je ojedinelá. Len pred niekoľkými dňami riešili úrady iný prípad na lete z Malagy do Londýna, kde si posádka ešte pred vzletom všimla, že staršia žena na palube nejaví známky života.

Vyšetrovanie incidentu na letisku Tenerife Sur naďalej pokračuje. Príslušné orgány zatiaľ neinformovali, či mužovi hrozí trestné stíhanie ani aké právne dôsledky by tento prípad mohol mať.

