Na legendárnom filme Čeľuste zarába aj po 50 rokoch: Herec prezradil, koľko mu vynáša, aj keď v ňom po minúte zomrel

Foto: MovieStillsDB

Petra Sušaninová
Ubehlo už 50 rokov, odkedy Čeľuste uzreli svetlo sveta.

Film Čeľuste sa radí medzi počiny, o ktorých ste celkom iste počuli, aj keď ste ich možno nevideli. Pred časom film oslávil 50 rokov od svojho uverejnenia. Jeden z hercov prezradil, koľko mu film vynáša napriek tomu, že sa stal obeťou vraždiaceho žraloka pomerne rýchlo.

Vo filme sa ukázal len nakrátko

Ako informuje Mail Online, Jeffrey Voorhees v Čeľustiach stvárnil postavu Alexa Kintnera. V tom čase mal 12 rokov a pomerne rýchlo sa stal jednou z obetí krvilačného žraloka. Napriek tomu z filmu profituje do dnešného dňa. Jeffrey sa dokonca vyjadril, že sa takpovediac vyplatilo na plátne zomrieť.

„Bol som 12-ročné dieťa, ktoré sa vo filme objavilo asi na minútu, niektorí ľudia sú ale skutoční fanatici, pokiaľ ide o film Čeľuste,“ myslí si Voorhees. Aj ako 62-ročný podpisuje pre fanúšikov fotografie. Istý skalný fanúšik z Británie ich nakúpil až 125. Na stretnutia s fanúšikmi a podpisové akcie lieta po celom svete. Za jednu takú udalosť mu vraj platia v prepočte aj vyše 11 500 eur.

Vynášajú mu stretnutia s fanúšikmi

Pravidelne sa konajú stretnutia fanúšikov Čeľustí a ak sa tam objaví Voorhees, ľudia sú ochotní zaplatiť za účasť dvojnásobok. Len na nasledujúci mesiac má herec naplánované tri podobné stretnutia. Neraz si ho pozývajú aj do televízie, za čo taktiež dostáva zaplatené. Nahráva tiež personalizované videá, a to približne za 30 eur.

Foto: Profimedia

Podľa IMDb sa zdá, že Voorhees si okrem Čeľustí v mnohých filmoch nezahral. Portál uvádza seriál Santa Barbara a film One More Shot. Mal by sa objaviť v počine s názvom Operation EX-I-33. Samozrejme, je tiež súčasťou spomienkových diel, napríklad Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, kde sa režisér Steven Spielberg delí o exkluzívny pohľad na natáčanie trháku Čeľuste.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac