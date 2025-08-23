Na legendárnom filme Čeľuste zarába aj po 50 rokoch: Herec prezradil, koľko mu vynáša, aj keď v ňom po minúte zomrel

Film Čeľuste sa radí medzi počiny, o ktorých ste celkom iste počuli, aj keď ste ich možno nevideli. Pred časom film oslávil 50 rokov od svojho uverejnenia. Jeden z hercov prezradil, koľko mu film vynáša napriek tomu, že sa stal obeťou vraždiaceho žraloka pomerne rýchlo.
Vo filme sa ukázal len nakrátko
Ako informuje Mail Online, Jeffrey Voorhees v Čeľustiach stvárnil postavu Alexa Kintnera. V tom čase mal 12 rokov a pomerne rýchlo sa stal jednou z obetí krvilačného žraloka. Napriek tomu z filmu profituje do dnešného dňa. Jeffrey sa dokonca vyjadril, že sa takpovediac vyplatilo na plátne zomrieť.
„Bol som 12-ročné dieťa, ktoré sa vo filme objavilo asi na minútu, niektorí ľudia sú ale skutoční fanatici, pokiaľ ide o film Čeľuste,“ myslí si Voorhees. Aj ako 62-ročný podpisuje pre fanúšikov fotografie. Istý skalný fanúšik z Británie ich nakúpil až 125. Na stretnutia s fanúšikmi a podpisové akcie lieta po celom svete. Za jednu takú udalosť mu vraj platia v prepočte aj vyše 11 500 eur.
Vynášajú mu stretnutia s fanúšikmi
Pravidelne sa konajú stretnutia fanúšikov Čeľustí a ak sa tam objaví Voorhees, ľudia sú ochotní zaplatiť za účasť dvojnásobok. Len na nasledujúci mesiac má herec naplánované tri podobné stretnutia. Neraz si ho pozývajú aj do televízie, za čo taktiež dostáva zaplatené. Nahráva tiež personalizované videá, a to približne za 30 eur.
Podľa IMDb sa zdá, že Voorhees si okrem Čeľustí v mnohých filmoch nezahral. Portál uvádza seriál Santa Barbara a film One More Shot. Mal by sa objaviť v počine s názvom Operation EX-I-33. Samozrejme, je tiež súčasťou spomienkových diel, napríklad Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, kde sa režisér Steven Spielberg delí o exkluzívny pohľad na natáčanie trháku Čeľuste.
Nahlásiť chybu v článku