Na koncert svetovej hviezdy len tak nezabudne. Miro Jaroš opísal nepríjemný zážitok a vyvolal búrlivé diskusie

Koncerty veľkých hviezd dokážu spojiť tisíce ľudí v jednej emócii. No aj počas takej šou, akú predviedla Jennifer Lopez v Budapešti, sa môže prihodiť niečo, čo človeka zaskočí.

Spevák Miro Jaroš sa podelil o svoju skúsenosť a hoci si koncert naplno užil, predsa len ho v závere niečo trochu zamrzelo. Ako prezradil vo videu, ktoré zverejnil na svojom Instagrame, koncert JLo pre neho znamenal veľké očakávania, ale aj jednu nečakanú dilemu, ktorá sa stala predmetom búrlivej debaty medzi jeho sledovateľmi.

Všetko bolo úžasné

Miro Jaroš nepatrí medzi tých, ktorí sa na koncerty svetových hviezd vyberú bez prípravy. Ako sám uviedol, na šou Jennifer Lopez sa mimoriadne tešil a jeho nadšenie bolo cítiť už od prvej chvíle. „Koncert som si užil, no priniesol aj jedno sklamanie. Poďme však od začiatku,“ povedal v úvode videa. So skupinou priateľov dorazil na štadión v Budapešti v dostatočnom predstihu.

Kým ostatní si vybojovali miesto čo najbližšie k pódiu, on sa rozhodol pre pohodlnejšie sedenie na tribúne. „Prišli sme na štadión, kým ostatní z partie si vyčkali státie pod pódiom, my sme si sadli na tribúnu a JLo odpálila šou hitovkou On The Floor. Mali sme super výhľad na pódium aj obrazovky pred nami. Jennifer vyzerala dokonale, presne tak ako vo filmoch alebo v telke,“ opísal priebeh koncertu.

Nastala nepríjemná situácia