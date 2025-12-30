Na hraniciach s Ruskom postavili dlhý ostnatý plot: Útok na NATO však podľa odborníka nehrozí

Lotyšský minister vnútra Rihards Kozlovskis. Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Svoje hranice s Ruskom začala Riga posilňovať po ruskej invázii na Ukrajinu.

Lotyšsko dokončilo výstavbu 280 kilometrov dlhého plota s cieľom lepšie zabezpečiť svoju východnú hranicu s Ruskom. V pondelok to oznámila tamojšia štátna správa majetku, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Pozdĺž plota z ostnatého drôtu sa nachádzajú chodníky určené na hliadkovanie, spresňuje nemecká agentúra s odvolaním sa na videozáznam z hranice. Lotyšský minister vnútra Rihards Kozlovskis označil dokončenie výstavby za „významný príspevok k bezpečnosti obyvateľstva Lotyšska a celej krajiny“.

„Naším hlavným cieľom je vybudovať najmodernejší systém ochrany na východnej hranici Európskej únie,“ dodal minister vo vyhlásení. DPA pripomína, že Lotyšsko v roku 2024 dokončilo podobný plot aj pozdĺž hranice s Bieloruskom. Do konca budúceho roka plánuje vybudovať aj ďalšiu infraštruktúru vrátane sledovacích systémov pozdĺž hranice s Bieloruskom a Ruskom.

Plotom to neskončilo

Svoje hranice s týmito krajinami začala Riga posilňovať po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, ktorú považuje za ohrozenie národnej bezpečnosti krajiny. Lotyšsko spolu s Estónskom a Litvou zároveň plánujú pozdĺž ruských a bieloruských hraníc inštalovať aj tankové bariéry a betónové bloky, aby sa chránili pred potenciálnymi útokmi zo strany Minsku a Moskvy.

Rusko však v súčasnosti nemá v úmysle zaútočiť na žiadnu pobaltskú krajinu ani na Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) ako celok. V rozhovore pre estónsku verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu spoločnosť ERR to povedal Kaupo Rosin, generálny riaditeľ tamojšej zahraničnej spravodajskej služby.

Foto: SITA/AP

Podľa neho v dôsledku reakcií spojencov Rusko zmenilo svoje správanie po rôznych incidentoch, ku ktorým došlo v celom regióne. „Dnes vidíme, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na žiadnu pobaltskú krajinu ani na NATO v širšom zmysle,“ povedal Rosin a dodal: „Je stále jasné, že Rusko rešpektuje NATO a snaží sa vyhnúť akémukoľvek otvorenému konfliktu,“ vyhlásil.

Rosin objasnil, že po rôznych incidentoch – počnúc poškodením káblov, ku ktorým došlo pred časom, alebo rôznymi vpádmi dronov či lietadiel do vzdušného priestoru aliancie – Rusko prijalo rôzne opatrenia, aby sa podobným situáciám vyhlo.

Podľa neho boli trajektórie dronov nad ukrajinským územím alebo vo vzdušnom priestore zmenené tak, aby sa minimalizovali riziká. Rosin dodal, že ruské lietadlá v súčasnosti veľmi pozorne monitorujú, kadiaľ lietajú nad Baltským morom, a presne sledujú svoje trasy, aby nevytvárali incidenty.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac