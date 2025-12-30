Na hraniciach s Ruskom postavili dlhý ostnatý plot: Útok na NATO však podľa odborníka nehrozí

Lotyšsko dokončilo výstavbu 280 kilometrov dlhého plota s cieľom lepšie zabezpečiť svoju východnú hranicu s Ruskom. V pondelok to oznámila tamojšia štátna správa majetku, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Pozdĺž plota z ostnatého drôtu sa nachádzajú chodníky určené na hliadkovanie, spresňuje nemecká agentúra s odvolaním sa na videozáznam z hranice. Lotyšský minister vnútra Rihards Kozlovskis označil dokončenie výstavby za „významný príspevok k bezpečnosti obyvateľstva Lotyšska a celej krajiny“.
„Naším hlavným cieľom je vybudovať najmodernejší systém ochrany na východnej hranici Európskej únie,“ dodal minister vo vyhlásení. DPA pripomína, že Lotyšsko v roku 2024 dokončilo podobný plot aj pozdĺž hranice s Bieloruskom. Do konca budúceho roka plánuje vybudovať aj ďalšiu infraštruktúru vrátane sledovacích systémov pozdĺž hranice s Bieloruskom a Ruskom.
Plotom to neskončilo
Svoje hranice s týmito krajinami začala Riga posilňovať po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, ktorú považuje za ohrozenie národnej bezpečnosti krajiny. Lotyšsko spolu s Estónskom a Litvou zároveň plánujú pozdĺž ruských a bieloruských hraníc inštalovať aj tankové bariéry a betónové bloky, aby sa chránili pred potenciálnymi útokmi zo strany Minsku a Moskvy.
Rusko však v súčasnosti nemá v úmysle zaútočiť na žiadnu pobaltskú krajinu ani na Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) ako celok. V rozhovore pre estónsku verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu spoločnosť ERR to povedal Kaupo Rosin, generálny riaditeľ tamojšej zahraničnej spravodajskej služby.
Podľa neho v dôsledku reakcií spojencov Rusko zmenilo svoje správanie po rôznych incidentoch, ku ktorým došlo v celom regióne. „Dnes vidíme, že Rusko nemá v úmysle zaútočiť na žiadnu pobaltskú krajinu ani na NATO v širšom zmysle,“ povedal Rosin a dodal: „Je stále jasné, že Rusko rešpektuje NATO a snaží sa vyhnúť akémukoľvek otvorenému konfliktu,“ vyhlásil.
Rosin objasnil, že po rôznych incidentoch – počnúc poškodením káblov, ku ktorým došlo pred časom, alebo rôznymi vpádmi dronov či lietadiel do vzdušného priestoru aliancie – Rusko prijalo rôzne opatrenia, aby sa podobným situáciám vyhlo.
Podľa neho boli trajektórie dronov nad ukrajinským územím alebo vo vzdušnom priestore zmenené tak, aby sa minimalizovali riziká. Rosin dodal, že ruské lietadlá v súčasnosti veľmi pozorne monitorujú, kadiaľ lietajú nad Baltským morom, a presne sledujú svoje trasy, aby nevytvárali incidenty.
