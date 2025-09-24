Na Európu sa rúti hrozivý hurikán Gabrielle: Vietor môže presiahnuť 150 km/h, hrozia obrovské vlny aj prudké lejaky

Hurikán Gabrielle, ktorý vo východnom Atlantiku zosilnel až na štvrtú kategóriu, sa stočil smerom k Európe. Väčšinu kontinentu síce nezasiahne, no svoju silu naplno ukáže na Azorských ostrovoch patriacich Portugalsku. Tam môže vietor dosiahnuť rýchlosť až 150 km/h a sprevádzať ho budú obrovské vlny a intenzívne dažde.
Podľa amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) hurikán Gabrielle už stratil časť svojej sily a z tretej kategórie bude ďalej slabnúť. „Počas najbližších dní zostane hurikánom, aj keď postupne oslabne pri prechode ponad Azory,“ uvádza NOAA.
Azory čakajú extrémne podmienky
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) potvrdzuje, že Gabrielle dorazí na Azory pravdepodobne ako hurikán prvej kategórie. Tropické a posttropické búrky zasahujú súostrovie najčastejšie v septembri, no priamy zásah hurikánom je vzácny.
Naposledy sa to stalo v roku 2019, keď sa cez Azory prehnal hurikán Lorenzo. Meteorológovia upozorňujú, že nárazy vetra môžu dosiahnuť aj viac než 150 km/h a priniesť vlny vysoké niekoľko metrov. Podľa nich môže Gabrielle v sile vetra dokonca prekonať hurikán Lorenzo.
Čo to znamená pre Slovensko
Slovensko hurikán Gabrielle priamo nezasiahne, no jeho vzdialený dosah môžeme pocítiť nepriamo. Keď sa počas víkendu zmení na mimotropickú tlakovú níž a zamieri nad Portugalsko, začne ovplyvňovať aj cirkuláciu vzduchu v Európe.
Pre strednú Európu to znamená, že sa na prelome týždňa môže meniť charakter počasia. Prinesie viac oblačnosti, chladnejší vietor od Atlantiku a miestami aj daždivé epizódy. Podľa meteorológov z ČHMÚ sa nemusíme obávať extrémov, ktoré zasiahnu Azory, no môžeme očakávať prechodné zhoršenie počasia.
Exotický hurikán, európske dôsledky
Pre Slovensko je hurikán Gabrielle skôr pripomienkou, aké prepojené je globálne počasie. Tropická búrka vzniknutá tisíce kilometrov ďaleko dokáže nepriamo zasiahnuť aj naše územie, hoci len zmenou prúdenia vzduchu alebo zvýšenou vlhkosťou. Ak sa teda v nasledujúcich dňoch ochladí a pribudnú dažde, bude to aj dôsledok búrky, ktorá si svoju ničivú silu vybíja nad Atlantikom.
