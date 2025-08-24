Na dopravu minula len 17 eur: Žena za 2 roky sólo precestovala pol sveta takmer zadarmo, takto sa jej to podarilo

Už v roku 2023 plánovala precestovať Britániu, no zistila, že doprava je neúnosne drahá. Rozhodla sa preto skúsiť alternatívu, ktorou bolo stopovanie. 26-ročná Courtney Allanová bola aj v čínskom Kantone a pokračovala až na rusko-mongolskú hranicu – bez toho, aby na dopravu minula jediný cent. Pre Kanaďanku to rozhodne nebola prvá skúsenosť so stopovaním.
Prvýkrát si zastavila auto pri meste Bath a odvtedy neprestala. Jej cesta viedla stopom z Európy až do Maroka a ďalej do Kapského Mesta, pričom za celú trasu minula menej než 17 eur. Sama priznáva, že tento zážitok bol pre ňu nesmierne „intímny“. Ako opísala v rozhovore pre MailOnline, odštartovala v decembri 2023 a skončila presne o rok neskôr, pričom využila viac než 400 jázd naprieč 16 krajinami. To je spolu takmer 13-tisíc kilometrov a ani tam sa nezastavila.
Momentálne je znovu na cestách, pričom aktuálne sa nachádza v Tbilisi. Stopom sa odviezla zatiaľ 112-krát a prekonala už vyše 14-tisíc kilometrov. Tvrdí, že jej cieľom je vrátiť sa späť do Afriky.
Najkrajšie bolo Mongolsko, najlepšie pre stopárov Írsko
Prezradila, že Mongolsko sa podľa nej jednoznačne radí medzi najkrajšie krajiny, ktoré kedy navštívila. A necítila som sa tam ani chvíľu ohrozená.
O svojej ceste hovorí: „Keď sa zamyslím nad tým, aký človek som dnes v porovnaní s verziou seba samej spred dvoch rokov v Británii, cítim obrovský posun. Stopovanie bolo dlho niečo, čo som ani len nezvažovala, lebo sa zdalo byť mimo normy. Teraz sa však stáva znovu prirodzeným a ja ho považujem za fantastický spôsob, ako precestovať svet prakticky zadarmo.“
Jej úplne prvým „šoférom“ bola žena z Walesu. „Bola veľmi zhovorčivá a dokonca sa mi snažila dať peniaze. A to sme boli v Británii!“ smeje sa cestovateľka.
Po týchto skúsenostiach pokračovala naprieč Európou a Afrikou. „Na začiatku som bola ohromne vystrašená – typicky severoamerická. Ale postupne som pochopila, že ľudia sú všade len ľudia, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate,“ opisuje.
Stopovanie jej prinieslo nielen zážitky, ale aj osobný rast. „Ak sa odvážite prekročiť vlastné hranice, odmenou sú nielen ušetrené peniaze, ale najmä jedinečné stretnutia s miestnymi. Spoznáte ich spôsob života, počujete ich príbehy, dostanete tipy, ktoré na TripAdvisore nikdy nenájdete,“ hovorí.
Za dopravu dohromady minula menej než 20 eur, pričom väčšina tejto sumy padla na jediný trajekt cez rieku Kongo. Za úplne najlepšiu krajinu pre stopárov označuje Írsko a stopovanie odporúča aj ženám, ktoré sa obávajú o bezpečnosť. „Riziko je všade, nech robíte čokoľvek. Nemôžete dovoliť, aby vás ovládol strach,“ tvrdí.
Počas svojej cesty zažila iba minimum nepríjemných chvíľ. Jedna z nich bola s taxikárom, ďalšia v Číne, keď ju chcel odviesť muž s fľašou alkoholu na palubnej doske.
„Ľudia hľadajú konečnú odpoveď, ako sa chrániť, ale tá neexistuje. Svet je podľa mňa vo všeobecnosti bezpečný. A poviem vám – ak ste sólo stopárka, ľudia, ktorých stretnete, si o vás robia ešte väčšie starosti a paradoxne na vás dávajú viac pozor.“
