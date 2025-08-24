Na dopravu minula len 17 eur: Žena za 2 roky sólo precestovala pol sveta takmer zadarmo, takto sa jej to podarilo

Foto: Facebook.com (Courtney Allan)

Michaela Olexová
Žena, ktorá prestopovala celú Afriku, sa vydala na ďalšiu neobyčajnú cestu.

Už v roku 2023 plánovala precestovať Britániu, no zistila, že doprava je neúnosne drahá. Rozhodla sa preto skúsiť alternatívu, ktorou bolo stopovanie. 26-ročná Courtney Allanová bola aj v čínskom Kantone a pokračovala až na rusko-mongolskú hranicu – bez toho, aby na dopravu minula jediný cent. Pre Kanaďanku to rozhodne nebola prvá skúsenosť so stopovaním. 

Prvýkrát si zastavila auto pri meste Bath a odvtedy neprestala. Jej cesta viedla stopom z Európy až do Maroka a ďalej do Kapského Mesta, pričom za celú trasu minula menej než 17 eur. Sama priznáva, že tento zážitok bol pre ňu nesmierne „intímny“. Ako opísala v rozhovore pre MailOnline, odštartovala v decembri 2023 a skončila presne o rok neskôr, pričom využila viac než 400 jázd naprieč 16 krajinami. To je spolu takmer 13-tisíc kilometrov a ani tam sa nezastavila.

Momentálne je znovu na cestách, pričom aktuálne sa nachádza v Tbilisi. Stopom sa odviezla zatiaľ 112-krát a prekonala už vyše 14-tisíc kilometrov. Tvrdí, že jej cieľom je vrátiť sa späť do Afriky.

Najkrajšie bolo Mongolsko, najlepšie pre stopárov Írsko

Prezradila, že Mongolsko sa podľa nej jednoznačne radí medzi najkrajšie krajiny, ktoré kedy navštívila. A necítila som sa tam ani chvíľu ohrozená.

O svojej ceste hovorí: „Keď sa zamyslím nad tým, aký človek som dnes v porovnaní s verziou seba samej spred dvoch rokov v Británii, cítim obrovský posun. Stopovanie bolo dlho niečo, čo som ani len nezvažovala, lebo sa zdalo byť mimo normy. Teraz sa však stáva znovu prirodzeným a ja ho považujem za fantastický spôsob, ako precestovať svet prakticky zadarmo.“

Jej úplne prvým „šoférom“ bola žena z Walesu. „Bola veľmi zhovorčivá a dokonca sa mi snažila dať peniaze. A to sme boli v Británii!“ smeje sa cestovateľka.

Po týchto skúsenostiach pokračovala naprieč Európou a Afrikou. „Na začiatku som bola ohromne vystrašená – typicky severoamerická. Ale postupne som pochopila, že ľudia sú všade len ľudia, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate,“ opisuje.

Stopovanie jej prinieslo nielen zážitky, ale aj osobný rast. „Ak sa odvážite prekročiť vlastné hranice, odmenou sú nielen ušetrené peniaze, ale najmä jedinečné stretnutia s miestnymi. Spoznáte ich spôsob života, počujete ich príbehy, dostanete tipy, ktoré na TripAdvisore nikdy nenájdete,“ hovorí.

Za dopravu dohromady minula menej než 20 eur, pričom väčšina tejto sumy padla na jediný trajekt cez rieku Kongo. Za úplne najlepšiu krajinu pre stopárov označuje Írsko a stopovanie odporúča aj ženám, ktoré sa obávajú o bezpečnosť. „Riziko je všade, nech robíte čokoľvek. Nemôžete dovoliť, aby vás ovládol strach,“ tvrdí.

Počas svojej cesty zažila iba minimum nepríjemných chvíľ. Jedna z nich bola s taxikárom, ďalšia v Číne, keď ju chcel odviesť muž s fľašou alkoholu na palubnej doske.

„Ľudia hľadajú konečnú odpoveď, ako sa chrániť, ale tá neexistuje. Svet je podľa mňa vo všeobecnosti bezpečný. A poviem vám – ak ste sólo stopárka, ľudia, ktorých stretnete, si o vás robia ešte väčšie starosti a paradoxne na vás dávajú viac pozor.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme v poľskej IKEI a dali si obed: Keď sme zbadali účtenku, neverili sme…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej EurópePivo za 2,50 a vstupenka za 9 eur: Navštívili sme slovenský unikát, je najväčší svojho druhu v strednej Európe
Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €Stalin dal v Poľsku postaviť 237-metrový mrakodrap: Zomierali pritom ľudia, chceli ho zbúrať, vstup na vrchol stojí 6 €
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac