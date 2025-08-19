Boli sme v poľskej IKEI a dali si obed: Keď sme zbadali účtenku, neverili sme vlastným očiam

Michaela Olexová
Chceli sme zohnať nábytok a doplnky do nového bytu.

Intuitívne riešenie je, samozrejme, prehľadávanie online katalógu, ale patríme k tým, ktorí si produkt nedokážu vybrať bez toho, aby si ho naživo obzreli a „obchytali“. Zároveň sme sa rozhodli uprednostniť cestu do poľskej IKEY namiesto bratislavskej. Rozhodujúci bol aj čas – cesta z Košíc do Bratislavy by nám zabrala viac než štyri a pol hodiny, zatiaľ čo do Krakova ukazovala navigácia len niečo málo pod štyri.

Poľsko je známe nižšími cenami v mnohých segmentoch. Ak by ste však do krakovskej IKEY vyrážali s cieľom ušetriť, možno vás sklameme – ceny produktov sú viac-menej rovnaké ako v slovenskom e-shope.

Obrovský obed za pár drobných

Hneď po príchode sme zistili, že krakovská IKEA nie je len o nábytku. Obchod je ako malý svet s desiatkami sekcií a jeho súčasťou je aj obrovská reštauračná zóna na prvom poschodí, ktorá bola plná už v dopoludňajších hodinách. Rozhodli sme sa ju využiť strategicky – dali sme si „obedoraňajky“, teda kombináciu, ktorá nás mala nasýtiť na celý deň, keďže nás čakalo mnoho hodín medzi regálmi.

Hoci bolo len po desiatej, bufet ponúkal plnohodnotné obedové menu. Na výber bolo viacero hlavných jedál, rôzne dezerty, balené vody, káva, pečivo, polievky aj čapované nápoje.

My sme začali sladkou klasikou – čokoládovým cheesecakom a jahodovým koláčom. K tomu sme pridali to, čo k IKEI jednoducho patrí – legendárne mäsové guľky so zemiakovou kašou. Porcie sú dve – menšia s ôsmimi guľkami a väčšia s dvanástimi.

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

My sme si nakoniec naložili až dvadsať guliek, ktoré doplnili mäsové nugety a tri veľké krokety. Samozrejme, nechýbali omáčky a hrášok, vanilkový dip ku koláču, krabička džúsu a pohár vody a koly bez cukru, ktorú si môžete načapovať priamo pri stanici s nápojmi.

Už pri prekladaní tácok k pokladnici nám bolo jasné, že sme to trochu prehnali. Počet tanierov naznačoval, že pokladnica bude nemilosrdná. Tipovali sme, že takáto porcia nás vyjde minimálne na 45 eur, čo by vzhľadom na množstvo jedla nebolo vôbec prehnané.

Šok však prišiel, keď nám predavačka oznámila sumu – len niečo pod 100 poľských zlotých.

Platba kartou potvrdila sumu 22,02 €.

Reprofoto: interez.sk

V cene je navyše voľný prístup k stanici s kávou a samotná chuť jedla nesklamala. Jediné, čoho sa môžete báť, je následná únava – po takomto obede sa vám možno nebude chcieť behať po obchode.

Ak teda budete niekedy merať cestu do Poľska, namiesto klasického obeda v reštaurácii skúste túto alternatívu. Potvrdilo sa nám, že táto reštaurácia nie je len doplnok pre unavených nakupujúcich, ale plnohodnotné lákadlo, ktoré sa so cťou vyrovná bistrám či menším reštauráciám v meste.

