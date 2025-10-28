Na dom poľskej rodiny spadla raketa počas lovu na ruské drony. Štát ich teraz odškodní a postaví im nový

Foto: TASR/AP/X - @nexta_tv

Roland Brožkovič
TASR
K incidentu vo Wyrykach-Woli došlo v noci z 9. na 10. septembra počas masívneho útoku ruskej armády dronmi.

Poľské ministerstvo obrany ponúklo rodine z obce Wyryki v Lublinskom vojvodstve dodatočné odškodnenie 200 000 zlotých (47 245 eur). Ich dom v septembri poškodil zásah rakety počas leteckého zákroku proti ruským dronom. Oznámil to v utorok v rozhovore pre Radio Zet štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Podľa Tomczyka rodina už dostala finančné odškodnenie aj náhradné bývanie s rozlohou približne 80 štvorcových metrov. Rodina sa rozhodla poškodený dom neobnovovať a požiadala štát o výstavbu nového domu na vlastnom pozemku, čo ministerstvo prisľúbilo zabezpečiť.

Štát koná

Tomczyk dodal, že rezort obrany navrhol ďalšie odškodnenie 200 000 zlotých a aktuálne sa čaká na odpoveď rodiny. Tá si už vybrala projekt nového domu a v súčasnosti sa pripravuje jeho rozpočet. Po jeho schválení sa začne proces výstavby. „Chcem, aby každý vedel, že štát v takýchto situáciách koná,“ zdôraznil štátny tajomník.

K incidentu vo Wyrykach-Woli došlo v noci z 9. na 10. septembra počas masívneho útoku ruskej armády dronmi na Ukrajinu, keď niekoľko z nich narušilo poľský vzdušný priestor. Poľské a spojenecké letectvo ich zneškodnilo, no jeden z raketových zásahov poškodil strechu rodinného domu a osobné auto. Prípad vyšetruje prokuratúra v Lubline.

Sejmik Lublinského vojvodstva (krajské zastupiteľstvo) minulý týždeň schválil finančnú pomoc 70 000 zlotých (16 500 eur) pre postihnutú rodinu. Ministerstvo obrany predtým potvrdilo, že výstavba nového domu bude financovaná zo štátnych prostriedkov prostredníctvom úradu Lublinského vojvodstva a obce.

