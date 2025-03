Na dne Liptovskej Mary vznikla „anomália“: Vďaka klesnutej hladine tam príroda mohla vytvoriť neuveriteľný úkaz

Na dne vodnej nádrže Liptovská Mara vznikla vďaka klesnutej hladine vody jaskyňa. Pre TASR to potvrdil jaskyniar a dočasne vymenovaný riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Peter Holúbek.

Podľa riaditeľa sa vzniknutý priestor dá považovať za jaskyňu, pretože vznikla prírodnými procesmi. „Jaskyňa vznikla vyplavovaním jemných sedimentov, čiže sufóznym procesom. Je to krátka lokalita s dĺžkou sedem metrov,“ uviedol. Jaskyňa je bezpečná, pokým je hornina zamrznutá.

„Pri rozmrznutí a najmä dažďoch môže byť riziko prepadnutia nadložia, no vzhľadom na to, že strop je tvorený pieskovcovou vrstvou, tak je to riziko veľmi malé,“ priblížil Holúbek. V okolí jaskyne, konkrétne oproti – v brehu, sa nachádzajú ďalšie otvory, ale tam je činiteľ ich vzniku aj zoogenný, sú to brlohy bobrov. „Len čo hladina Liptovskej Mary stúpne, tak sa, samozrejme, lokalita zatopí a postupom času degraduje a zanikne,“ dodal.