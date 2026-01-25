Na čo si máme dávať pozor my? Bývalá členka sekty o najťažšej otázke, ktorú dostáva

Foto: osobný archív Lucie Strachovej

Michaela Olexová
„Skúsil si už všetky klasické riešenia?"

Lucie Strachová strávila 18 rokov pod vplyvom Richarda Šiffera, vodcu a samozvaného „liečiteľa“ s údajnými magickými schopnosťami z Kutnej Hory. O svojej skúsenosti dnes otvorene hovorí na sociálnych sieťach a v minulosti poskytla rozhovor aj nášmu portálu – prezradila, aký človek bol Richard. V druhej časti rozhovoru zase priblížila, ako vyzeral jej život pod jeho vplyvom.

Tentoraz sme sa Lucie pýtali na to, čo by poradila ľuďom, ktorí sa nechcú nechať oklamať pochybným liečiteľom, akým bol vodca Richard.

Lucka priznala, že hoci je táto otázka dôležitá, patrí pre ňu k najťažším. Ide podľa nej o mimoriadne citlivú tému, ktorá si vyžaduje vysokú mieru opatrnosti z jej strany i zo strany čitateľa. Ako totiž vysvetlila, po takýchto formách pomoci často siahajú tí, ktorým „došli možnosti“, ako sú ľudia bojujúci s chronickou bolesťou.

„Je pre mňa veľmi ťažké radiť im, pretože ľudia sú v tom bode bezmocní a ide pre nich o úplne poslednú možnosť,“ hovorí.

Práve títo pacienti sa podľa nej často obracajú na alternatívne riešenia, pričom je pre nich táto voľba až jednou z posledných možností. Väčšina z nich najskôr dôveruje západnej medicíne a k iným metódam sa uchyľuje až vtedy, keď liečba nezaberá, je neúspešná alebo sa ich zdravotný stav nezlepšuje.

Túto tému neotvárame z pozície odborníkov ani ako návod či odporúčanie. Lucie dôsledne zdôrazňuje, že hovorí výlučne na základe vlastných skúseností a osobných zážitkov. Cieľom textu je upozorniť na možné riziká, najmä na situácie, v ktorých sa zraniteľní ľudia môžu stať obeťou jednotlivcov či skupín zneužívajúcich ich zdravotný stav, finančné zdroje alebo psychickú situáciu prostredníctvom manipulácie. Veriť treba vede a faktom a každý čitateľ by mal uvedené informácie posudzovať individuálne a v kontexte vlastnej situácie.

Skúsil si už všetky klasické riešenia?“

Lucia spomína, že často sa opakujúcou radou pre ľudí, ktorí uvažujú nad alternatívnymi formami liečby, je otázka, či už naozaj vyskúšali všetko.

„Podľa mňa tam však chýba ešte jedna dôležitá premenná – spýtať sa, aký mali k tým klasickým metódam prístup,“ hovorí.

Priznáva, že ona sama pri riešení vlastných zdravotných problémov nebola aktívna. „Bezhranične som dôverovala lekárom a brala som ich ako autoritu. Čo mi povedali, to platilo. Nikdy som sa nezačala viac zaujímať o vlastné zdravie, nikdy som sa nepýtala na ďalšie vyšetrenia, iné možnosti liečby alebo iné postupy. Bola som v tom celom pasívny hráč. A to je podľa mňa škoda.“

Foto: osobný archív Lucie Strachovej

Diagnostika a liečenie však väčšinou nebývajú jednoduché ani jednoznačné, najmä ak ide o zložitejší problém alebo vážnejšie ochorenie. Dnes preto pracuje s postojom, ktorý zastáva aj množstvo ľudí, ktorí jej píšu: aby sa človek nenechal len tak „odbiť“, najmä ak cíti, že niečo nie je v poriadku.

„Je to nepríjemné. Samozrejme, nikto z nás nechce opakovane chodiť k lekárovi a neustále sa mu pripomínať,“ dodáva. Aj napriek tomu zdôrazňuje, že systém modernej medicíny má zmysel práve vďaka odbornej kontrole, dôkazom a vedeckým postupom.

V tomto kontexte si Lucka spomína na Richarda a jeho odlišný prístup. „Keď to porovnám s Richardom, nič také som robiť nemusela.“ To je radikálny rozdiel oproti vodcovi, ktorý sa, okrem iného, tesne pred smrťou vyhlásil za Boha a dvom verným stúpenkyniam zveril, že sa musí oslobodiť od svojho tela. Tie mu následne dopomohli k smrti – presvedčené, že jeho telo po akte zmizne a on sám transcenduje do inej sféry existencie.

Práve jednou z jeho pochybných taktík bolo to, že na rozdiel od lekárov vždy ponúkal okamžité riešenia bez diagnostiky, overovania a zodpovednosti. Pretože neponúkal skutočné riešenia, jeho odpoveď bola rýchla a jednoznačná.

„Stačilo mu povedať, čo ma bolí, a okamžite to začal riešiť. To je niečo, čo sa v klasickom zdravotníctve často nedeje, najmä pri chronických ochoreniach,“ priblížila. Práve v tom dnes spätne vidí varovný signál, nie výhodu.

Dôvera nemôže byť bezhraničná, platí to aj v rodine

Dôležitá je podľa nej aj otázka dôvery.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac