Na budove českej ambasády v Moskve sa objavili vulgárne nápisy. Strážiť ju má ruská ochranka, proti vandalom nezasiahla

Foto: X (Jan Lipavský)

Lucia Mužlová
TASR
"Tento útok je neprijateľný," povedal Lipavský.

Veľvyslanectvo ČR v Moskve v noci na pondelok poškodili vandali. Na budovu nasprejovali vulgárne nápisy v češtine a vulgárne obrázky. Na sociálnej sieti X o tom informoval minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský. TASR o tom píše podľa portálu Novinky.cz.

„Takto skončila česká ambasáda v Moskve po vyčíňaní vandalov. Obraz si urobte sami. Veľvyslanec Daniel Koštoval osobne odovzdá protestnú nótu ministerstvu zahraničných vecí,“ napísal Lipavský a k príspevku priložil fotografie posprejovanej budovy. „Budeme sa dožadovať informácií o zadržaných a kompenzácií za majetkovú ujmu. Každý štát musí zabezpečiť ochranu diplomatov a bezpečnosť zastupiteľských úradov. Tento útok je neprijateľný,“ zdôraznil.

Ruská ochranka zrejme nezasiahla

Portál Novinky.cz pripomína, že areál českého veľvyslanectva by mal byť strážený ruskou ochrankou. Tá však zjavne proti vandalom nezasiahla.

Vzťahy medzi Ruskom a ČR sú pre pokračujúcu inváziu na Ukrajine dlhodobo napäté. Budova českej ambasády bola terčom vandalov už v minulosti. V roku 2020 skupina maskovaných ľudí vyvesila na plot nápis „Stop fašizmu“ a do areálu hodila niekoľko dymovníc. K incidentu sa neskôr prihlásila nacionalistická strana Iné Rusko, podľa ktorej išlo o reakciu na odstránenie sochy sovietskeho maršala Koneva v Prahe. Páchateľov vtedy ruské úrady nestíhali.

