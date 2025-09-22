Na Agrokomplexe ministri hodovali: Za večeru zaplatili 70-tisíc eur, podujatie stálo rekordnú sumu. Takto šetrenie nevyzerá

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR, SITA/Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Nina Malovcová
TASR
Agrokomplex vyšiel rekordne draho, minister Takáč čelí kritike opozície.

Poslankyňa Martina Holečková (SaS) upozornila na večeru, ktorú si mal minister pôdohospodárstva Richard Takáč usporiadať počas výstavy Agrokomplex v Nitre. Podľa jej slov hostina pre stovky hostí vyšla daňových poplatníkov viac než 70-tisíc eur, pričom cena na osobu sa vyšplhala až na 86 eur.

Na problém upozornila vo svojom statuse na sociálnej sieti, kde kritizovala vládu, že šetrí na občanoch, no pri vlastných podujatiach peniaze neľutuje. Ako zdroj uvádza portál SME, Agrokomplex sa stal vôbec najdrahším podujatím tohto roka financovaným zo štátneho rozpočtu.

Rekordné výdavky

Tento rok vyšiel Agrokomplex na 3,6 milióna eur, čo je výrazne viac než v minulosti. Vlani stálo podujatie 489-tisíc eur a počas úradníckej vlády ešte menej, a to 108-tisíc eur. Minister Takáč tak podľa zistení SME minul na výstavu 34-krát viac než jeho predchodca Jozef Bíreš.

Holečková pripomenula, že na Slovensku žije v ohrození chudobou takmer milión ľudí, ktorí rátajú každé euro. Vláda im má pritom zvyšovať dane a odvody, zatiaľ čo sama organizuje luxusné hostiny. „Treba začať šetriť aj na sebe a nie iba zdierať ľudí,“ odkázala ministerskému kabinetu.

Milióny tečú aj do osláv

Agrokomplex nie je jediným veľkolepým podujatím, do ktorého vláda investovala vysoké sumy. Tento rok stáli cyrilo-metodské oslavy na Devíne 750-tisíc eur, oslavy SNP viac ako 636-tisíc eur a spomienky na koniec druhej svetovej vojny v Piešťanoch 705-tisíc eur. Pri minuloročnom 80. výročí SNP sa náklady vyšplhali dokonca na rekordných 2,7 milióna eur.

Od ochutnávok po králičí hop

Agrokomplex však nebol len o oficiálnych ceremóniách, ale aj o zážitkoch pre verejnosť. Návštevníci si mohli vychutnať kontaktnú zoo, ochutnávať regionálne potraviny či sledovať netradičné súťaže, napríklad majstrovstvá Slovenska v králičom hope alebo vo varení gulášu.

Atmosféru tradičného salaša prinieslo viac než 200 oviec, o ktoré sa staral bača Štefan Črep z Liptovskej Lúžnej. Ten sa chovu venuje už viac ako štyri desaťročia a návštevníkom ukazoval, ako prebieha dojenie, výroba syra aj obľúbenej bryndze. Program patril aj deťom, pričom nechýbali ukážky pasenia oviec so psom, predvádzanie koní, voltížne jazdecké vystúpenia či westernové drezúrne disciplíny.

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

Záver výstavy patril Dňu koní, počas ktorého sa konal veľký galaprogram s jazdeckými ukážkami. Návštevníkov zaujal aj netradičný mix – módna prehliadka poľovníckeho oblečenia a súťaž Traktorparáda v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu. Samostatný priestor dostalo aj podujatie Poľovníctvo, lesníctvo a rybárstvo.

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR

V pavilóne M4 si mohli ľudia vyskúšať simulátor lovu rýb, ochutnať rybacie špeciality, sledovať ukážky rybolovných techník či súťaže vo varení rybacej polievky. Súčasťou boli aj odborné diskusie o certifikácii lesov, trvalo udržateľnom hospodárení a o tom, ako chrániť veľké šelmy v našej prírode.

Odborné fórum a zahraničný hosť

Výstava priniesla aj odborný rozmer. Na fóre o spolupráci zamestnávateľov a stredných škôl v pôdohospodárstve sa stretli zriaďovatelia škôl, stavovské organizácie či pedagógovia. Hlavným hosťom bol švajčiarsky expert na odborné vzdelávanie Loic Bardet.

