Muži sa delia iba na 6 kategórií, do ktorej z nich patríte? Tento krátky a bezplatný test vám to ihneď prezradí

Pokiaľ však patríte medzi staršie ročníky a netrávite čas na TikToku, možno ste o „sigma male“ ešte nikdy nepočuli. Tento internetový slang označuje sebavedomého, výrazne maskulínneho muža, ktorý je samostatný, nezávislý a nekopíruje tradičné spoločenské normy. Pre niektorých ide o vzor moderného muža — pre iných skôr o internetový vtip či sarkastickú nálepku. Portál IDRlabs, známy svojimi populárnymi testami osobnosti, však práve na základe vymyslenej internetovej typológie prichádza s novinkou, ktorá sa bude mnohým mužom páčiť.

Nový test nemá ambíciu konkurovať odbornej psychológii — opiera sa o pseudovedecký model šiestich typov heterosexuálneho muža: alfa, bravo, delta, gama, omega a sigma.

Test mužskej hierarchie pozostáva z 31 výrokov, na ktoré odpovedáte podľa miery súhlasu — od úplného až po žiadny, vrátane neutrálnej pozície. Výroky sú formulované napríklad takto: Pomáhať druhým konaním dobrých skutkov je samo osebe odmenou. Po dokončení testu zistíte, ktorý typ u vás dominuje a aké skóre ste dosiahli v ostatných kategóriách. Jeho účelom je zabaviť vás a ponúknuť vám — s miernym nadhľadom, nástroj navigácie v sociálnych vzťahoch.

Alfa, bravo, delta, gama, omega a sigma

Skupina alfa podľa denníka Daily Mail zahŕňa „vodcov mužskej spoločenskej hierarchie“ — charizmatických, rozhodných mužov ochotných riskovať. U žien bývajú obľúbení a prirodzene priťahujú pozornosť. Typickými zástupcami sú napríklad Kapitán Amerika, Tommy Shelby z Peaky Blinders či Maximus z Gladiátora.

Skupina bravo predstavuje „poručíkov“ — mužov stojacich tesne pri alfe, ktorí zohrávajú kľúčovú úlohu ako dôveryhodní poradcovia. Nevyhľadávajú však vodcovstvo ani zodpovednosť, radšej spoľahlivo plnia úlohy v pozadí. Do tejto skupiny by sa zaradil Ron Weasley z Harryho Pottera alebo Samwise Gamgee z Pána prsteňov.

Skupina delta pozostáva z „pracovníkov“ — obyčajných mužov, ktorí sa neusilujú o dominanciu, ale sú hrdí na svoju každodennú poctivú prácu. Sú usilovní, priamočiari a ich hodnota rastie s rozvojom zručností. Príkladmi sú Marty McFly z Návratu do budúcnosti a Frodo Baggins z Pána prsteňov.

Do skupiny gama patria „intelektuáli“ — múdri, no často sociálne neobratní muži, ktorým chýba niečo z výbavy potrebnej na dominanciu — či už sú to peniaze, vzhľad alebo mentálna odolnosť. Intelekt pre nich predstavuje hlavnú hodnotu, niekedy však až prehnane — čo im môže brániť naplno využiť svoj potenciál. Typickými predstaviteľmi sú Jack Sparrow z Pirátov z Karibiku, Tony Stark z Iron Mana či Han Solo z Hviezdnych vojen.

Na spodku hierarchie sa nachádza skupina omega — pravý opak alfy. Ide o outsiderov, ktorí bojujú s nedostatkom sociálnych zručností aj sebavedomia. Sú introvertní, často neobľúbení a žijú v tieni strachu z osamelosti. Príkladmi sú Peter Parker zo Spidermana alebo Walter Mitty z Tajného života Waltera Mittyho.

A napokon je tu sigma — „vlk samotár“, ktorý si z mužskej hierarchie veľa nerobí. Kráča vlastnou cestou, ignoruje pravidlá a buduje si život mimo systému. Je rezervovaný, sebestačný a práve to z neho robí atraktívneho partnera. Typickým príkladom je James Bond, Bruce Wayne či John Wick.

Pokiaľ vás zaujíma, do ktorej kategórie by tvorcovia zaradili vás, test nájdete na tomto odkaze.