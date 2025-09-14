Muži, ktorým sa darí na zoznamovacích aplikáciách, majú jedno spoločné: Nejde o nič dobré, majte sa pred nimi na pozore

Tempo, akým človek žije, prezrádza často oveľa viac, než len jeho vzťah k dobrodružstvu a riziku. Najnovšie zistenia vedcov ukazujú, že spôsob, akým používame zoznamovacie aplikácie, úzko súvisí s temnými stránkami osobnosti.
Ako uviedol magazín The New York Post, nemeckí vedci skúmali takmer 500 používateľov Tinderu a ďalších zoznamovacích platforiem, pričom sa zamerali na prepojenie medzi osobnostnými črtami a úspechom pri nadväzovaní sexuálnych kontaktov online.
Temná stránka úspechu na Tinderi
Výskum publikovaný v časopise Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking ukázal, že muži, ktorí cez Tinder častejšie uspeli v posteli, mali väčšinou typické črty ako sebastrednosť, manipulatívnosť či chladnokrvnosť. Zároveň boli otvorenejší nezáväzným vzťahom a mali viac skúseností s krátkodobými známosťami.
„Ľudia s takýmito črtami trávia viac času na sociálnych sieťach zameraných na fotky a videá, ako je napríklad Instagram či Tinder,“ povedal pre PsyPost autor štúdie Lennart Freyth, riaditeľ výskumu na Inštitúte behaviorálnych a sociálnych vied a profesor na Hochschule Döpfer University of Applied Sciences v Kolíne.
Nahlásiť chybu v článku