Muža našli v blízkosti cintorína, kde sa chystal ublížiť si: Policajti s ním nadviazali kontakt a zachránili mu život

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
„Vďaka pohotovému zásahu, rozvahe a ľudskému prístupu policajtov sa podarilo zabrániť tragédii,“ skonštatovala polícia.

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie zachránili život mužovi, ktorý sa ocitol v ťažkej životnej situácii a nevidel z nej východisko. Informovala o tom v sobotu košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Čo sa stalo?

Policajti po prijatí oznámenia o nezvestnosti muža okamžite rozbehli pátranie. „Muža našli v blízkosti cintorína, kde sa chystal ublížiť si. V rozhodujúcom momente s ním dokázali nadviazať kontakt, upokojiť ho a privolať záchranárov,“ uviedla polícia.

Následne muža odovzdali do starostlivosti lekárov, ktorí mu poskytli potrebnú pomoc.

