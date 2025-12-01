Muž si 10 rokov myslel, že má doma zlato: Pravda však bola úplne inde, uchovával niečo omnoho vzácnejšie

V roku 2015 sa Austrálčan David Hole vybral s detektorom kovov do lokality Maryborough Regional Park neďaleko Melbourne. V pôde tam našiel nezvyčajne ťažký, dočervena sfarbený kameň. Bol presvedčený, že narazil na poklad, pravdepodobne na zlato, keďže celá oblasť patrí k miestam presláveným zlatou horúčkou 19. storočia. Realita však bola bizarnejšia.
Nález si odniesol domov a celé roky skúšal prísť na to, ako ho otvoriť. Skúšal ho píliť, brúsiť, vŕtať aj používať kyselinu. Nepomohlo ani opakované búchanie kladivom. Až po čase sa ukázalo, prečo bol „kameň“ taký neoblomný. Nebol to kus zlata, ale mimoriadne vzácny meteorit. Informoval o tom portál Science Alert.
In 2015, David Hole, an amateur prospector in Victoria, Australia, discovered a 4.6 billion-year-old meteorite(One of Earth Oldest known Space Rocks), later named the Maryborough meteorite. He initially
thought it was a gold-bearing rock. The meteorite, weighing 17 kilograms, was… pic.twitter.com/lDjrjh5Lhv
— Not Forbidden To Know (@not_forbid2) May 12, 2025
Starý vyše 4 miliardy rokov
Keď si s kameňom nevedel rady, odniesol ho do múzea na identifikáciu. Skúsený geológ, ktorý počas desaťročí preskúmal tisíce podozrivých „meteoritov“, potvrdil, že tentoraz nejde o omyl. Kameň sa ukázal ako jeden z dvoch pravých meteoritov, ktoré za svoju kariéru identifikoval. Meteorit mal typický povrch s jamkami, ktoré vznikajú pri prelete atmosférou, keď sa vonkajšia vrstva roztápa a modeluje pôsobením vzduchu.
Po podrobnom preskúmaní odborníci zistili, že má približne 4,6 miliardy rokov, váži 17 kilogramov a patrí do skupiny H5 chondritov, bohatých na železo. Až po odrezaní malej vzorky diamantovou pílou sa odhalila vnútorná štruktúra s drobnými kryštálmi, nazývanými chondruly.
Hodnota väčšia než zlato
Vedci označujú „Maryboroughský meteorit“, pomenovaný podľa blízkeho mesta, za mimoriadne cenný pre vedu. V austrálskom štáte Viktória je to len sedemnásty meteorit, ktorý sa tam kedy našiel, a zároveň druhý najväčší chondrit, aký bol zaznamenaný.
Meteority pritom fungujú ako prirodzené časové kapsuly. Uchovávajú stopy o vzniku Slnečnej sústavy a materiály, ktoré sa neskôr stali stavebnými blokmi planét. Niektoré dokonca obsahujú organické molekuly, ktoré sú základom života. Podľa odborníkov sú preto meteority jedným z najprístupnejších spôsobov, ako skúmať vesmír.
Nahlásiť chybu v článku