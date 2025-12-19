Muž s nožom a kuklou na hlave vtrhol do lekárne: Potom sa dal na útek, skončil v rukách polície

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Nožom sa vyhrážal personálu.

Polícia vo Zvolene zadržala muža, ktorý mal v piatok dopoludnia s nožom v ruke prepadnúť lekáreň. V prípade bolo začaté i trestné stíhanie pre zločin lúpeže. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

„Dnes v dopoludňajších hodinách vošiel s nožom v ruke, zahalený kuklou na hlave, do jednej zo zvolenských lekární neznámy muž. Podľa predbežných informácií mal od zamestnancov lekárne požadovať peniaze a lieky. Následne z miesta ušiel bez lupu,“ priblížila Kováčiková s tým, že pri udalosti nedošlo k zraneniam.

Dlho polícii neunikal

Polícii sa podarilo približne do hodiny od oznámenia incidentu muža podozrivého zo spáchania skutku zadržať, v prípade bolo začaté trestné stíhanie pre zločin lúpeže. „V súčasnosti vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti. Informácie k prípadu poskytneme, keď to procesná situácia dovolí,“ doplnila krajská policajná hovorkyňa.

