Muž plával 12 dní okolo ostrova z filmu Čeľuste: Prekonal takmer 100 kilometrov v 8-stupňovom mori, výzva ho zmenila

Lewis Pugh odštartoval svoju výzvu 15. mája. Každý deň niekoľko hodín plával v ľadovej vode, ktorá mala len 8 stupňov Celzia. Ikonický ostrov Martha’s Vineyard (Massachusetts), kde v roku 1975 vznikol kultový film Čeľuste, si plavec nevybral náhodne. Lokalita nesie silný symbolický význam — tento film podľa neho odštartoval polstoročie iracionálneho strachu zo žralokov, a práve ten sa rozhodol v čase 50. výročia filmu prekonať.

Pugh chcel svetu dokázať, že je načase prekonať masívnu paniku, ktorú cítime kvôli žralokom. Na Čeľuste má rovnaký názor ako samotný režisér Steven Spielberg, ktorý v roku 2022 priznal ľútosť nad tým, že film v ľuďoch vyvolal takú šialenú úzkosť z týchto nádherných morských tvorov.

Trvalo mu to 12 dní

Ako opísal The Guardian, podľa Pugha musí teraz naša spoločnosť zabojovať s tým, ako tieto bytosti vnímame a naučiť sa ich konečne chrániť. Na podporu tejto myšlienky sa rozhodol urobiť niečo, čo ešte nikto pred ním — preplávať takmer 100 kilometrov (62 míľ) okolo ostrova Martha’s Vineyard (lokalita, kde sa ikonický film natáčal).

Pugh plával celých 12 dní a prekonal desiatky kilometrov v extrémne studenej vode — a to počas migračnej sezóny žralokov. Túto výzvu označil za jedno z najnáročnejších vytrvalostných plávaní svojho života. Na plavca, ktorý má za sebou plávanie pri sopkách, ľadovcoch a dokonca aj v ľadovcovom jazere na hore Mount Everest, ide o naozaj mimoriadne tvrdenie.

Tentoraz ho najviac potrápilo počasie: „Prešiel som dlhú cestu — studená voda, vietor, vlny a myšlienky na to, čo môže byť podo mnou. Bolo to veľa plávania. Naozaj veľmi veľa…“

Niektoré dni pre vietor a vlny dokázal preplávať len pár kilometrov. Následne musel plávať viacero úsekov naraz, aby stratu dobehol. „Bola mi vážne zima, prehltol som veľa slanej vody, neprichádzal pokrok a stále som premýšľal: idem správne? Mal by som sa priblížiť? Ísť viac na šíre more? Do toho ten neustály boj s prúdmi…“

Dodáva, že výzva ho zmenila a dúfa, že jeho správa dorazí ku každému, kto sa bojí morských dravcov: „Keď plávate 12 dní, začínate ako jeden človek. Ale keď skončíte, ste niekto iný. S úplne novým pohľadom.“

Pugh je dnes oficiálnym patrónom oceánov (podľa OSN) a záchranu žralokov považuje za najdôležitejšiu súčasť ochrany oceánov. To, čo im robíme, nazýva ekocídou: „So žralokmi bojujeme už 50 rokov,“ povedal po dokončení plavby. „Teraz je čas uzavrieť mier.“