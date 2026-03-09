Muž mal v zámke na dverách popol: Ľudia vysvetľujú, čo to znamená

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Ak si niečo podobné v zámke nájdete aj vy, zbystrite pozornosť.

To posledné, po čom človek túži, je vrátiť sa z dovolenky do vykradnutého bytu. Ak chcete zredukovať šance, že k tomu dôjde, je dobré všímať si drobné zmeny. Slovák na jednu z nich poukázal.

Pozor na taktiky zlodejov

Na Reddite sa objavilo vlákno, v ktorom sa Slovák podelil o zvláštny nález. Popisuje, ako si v zámke na garážových dverách našiel popol. Dodáva, že to vyzeralo, ako keby sa do zámky niekto pokúšal vložiť obhorenú zápalku. Okrem toho bola kľučka trochu vysunutá, ako keby sa dvere niekto pokúšal otvoriť.

Susedia podľa autora príspevku nemali v zámkach nič a ich dvere boli v poriadku. Vysvetľuje, že podobnú vec robia zlodeji, ktorí chcú zistiť, či a kedy je garáž využívaná.

Popol v zamku od garaze
by
u/cotop4xi in
Slovakia

Ďalšou z ich taktík je vypnutie ističov. Sledujú, kedy ich majiteľ opäť nahodí, taktiež, aby videli, ako často do garáže chodí. Podobne sledujú aj to, kedy sa majitelia zdržiavajú mimo bytu.

Ilustračná foto: Pexels

Všímajte si toto znamenie

Autor príspevku sa pýta, či má aj niekto iný podobnú skúsenosť a či ho následne zlodeji aj skutočne vykradli. Rád by tiež vedel, čo môže urobiť, aby zlodejom v krádeži zabránil, či pomôže napríklad nainštalovanie bezpečnostných kamier.

Jeden z používateľ píše, že si na dverách našiel kriedou napísané X. Okamžite upovedomil správcu a celý vchod oblepil oznámeniami, aby zlodeji vedeli, že tam bývajú všímaví ľudia. Dodal, že značky si následne na dverách objavili viacerí susedia. Následne si vymenili zámky a k vykradnutiu, našťastie, nedošlo.

Jeden z komentujúcich dodáva, že zlodeji si zvyčajne vyberajú cestu najmenšieho odporu. Myslí si, že ak si majiteľ namontuje kameru, zlodeji vykradnú vedľajšiu garáž tam, kde žiadna kamera nie je. Niektorí sa pýtajú, ako pomôže, ak má niekto kameru, zlodeja to vraj nezastaví. Jeden z používateľov Redditu ale popisuje, ako zlodeja videl priamo na kamere a vedel ho vďaka tomu identifikovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Muž si kúpil dom a zbavil sa desaťtisícového dlhu: Prezradil, ako sa mu to podarilo

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac