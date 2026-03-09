Muž mal v zámke na dverách popol: Ľudia vysvetľujú, čo to znamená

To posledné, po čom človek túži, je vrátiť sa z dovolenky do vykradnutého bytu. Ak chcete zredukovať šance, že k tomu dôjde, je dobré všímať si drobné zmeny. Slovák na jednu z nich poukázal.
Pozor na taktiky zlodejov
Na Reddite sa objavilo vlákno, v ktorom sa Slovák podelil o zvláštny nález. Popisuje, ako si v zámke na garážových dverách našiel popol. Dodáva, že to vyzeralo, ako keby sa do zámky niekto pokúšal vložiť obhorenú zápalku. Okrem toho bola kľučka trochu vysunutá, ako keby sa dvere niekto pokúšal otvoriť.
Susedia podľa autora príspevku nemali v zámkach nič a ich dvere boli v poriadku. Vysvetľuje, že podobnú vec robia zlodeji, ktorí chcú zistiť, či a kedy je garáž využívaná.
Ďalšou z ich taktík je vypnutie ističov. Sledujú, kedy ich majiteľ opäť nahodí, taktiež, aby videli, ako často do garáže chodí. Podobne sledujú aj to, kedy sa majitelia zdržiavajú mimo bytu.
Všímajte si toto znamenie
Autor príspevku sa pýta, či má aj niekto iný podobnú skúsenosť a či ho následne zlodeji aj skutočne vykradli. Rád by tiež vedel, čo môže urobiť, aby zlodejom v krádeži zabránil, či pomôže napríklad nainštalovanie bezpečnostných kamier.
Jeden z používateľ píše, že si na dverách našiel kriedou napísané X. Okamžite upovedomil správcu a celý vchod oblepil oznámeniami, aby zlodeji vedeli, že tam bývajú všímaví ľudia. Dodal, že značky si následne na dverách objavili viacerí susedia. Následne si vymenili zámky a k vykradnutiu, našťastie, nedošlo.
Jeden z komentujúcich dodáva, že zlodeji si zvyčajne vyberajú cestu najmenšieho odporu. Myslí si, že ak si majiteľ namontuje kameru, zlodeji vykradnú vedľajšiu garáž tam, kde žiadna kamera nie je. Niektorí sa pýtajú, ako pomôže, ak má niekto kameru, zlodeja to vraj nezastaví. Jeden z používateľov Redditu ale popisuje, ako zlodeja videl priamo na kamere a vedel ho vďaka tomu identifikovať.
Nahlásiť chybu v článku