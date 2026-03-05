Polícia riešila kuriózny prípad: Zlodej sa vlámal do domu, seniorka ho zamkla v špajze

Foto: Facebook/ Polícia Slovenskej republiky

Petra Sušaninová
TASR
Seniorka zlodeja prekvapila.

Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody po tom, ako sa v špajze jedného z domov v Nováčanoch v okrese Košice-okolie ukrýval 23-ročný muž. Seniorka ho tam zamkla. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

V stredu (4. 3.) večer sa 74-ročná žena vracala z kostola domov, pričom si všimla otvorené dvere vedúce do skladu a v dome začula podozrivý buchot. Keď sa priblížila k špajze, uvidela vo vnútri ukrytú postavu. „Duchaprítomne využila moment prekvapenia a dvere zvonku zamkla,“ uvádza polícia.

V špajze sa nachádzal 23-ročný muž z obce Nováčany, ktorý sa mal do domu dostať cez neuzamknuté zadné dvere a pripravovať si veci na odcudzenie. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu. Dychová skúška uňho preukázala 0,71 promile alkoholu. Polícia v tejto súvislosti pripomína, že aj krátke opustenie domu bez jeho riadneho uzamknutia môže vytvoriť príležitosť pre páchateľov.

