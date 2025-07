Muž mal sex s 1 000 ženami: Zničilo mu to život, prezradil, prečo by ste to radšej nemali ani len skúšať

Brit menom Benny James tvrdí, že spal s 1 000 ženami. Ak by si niekto stereotypne povedal, že musí byť najšťastnejším mužom planéty, bol by na omyle. Ako Benny sám priznal, búrlivý životný štýl ho zničil a dostal na dno. Našťastie, podarilo sa mu z neho dostať.

Benny má 31 rokov a v istom bode života si uvedomil, že vymetanie klubov a jednorazovky ho neurobia šťastným. Aj keď si myslel, že mu takáto zábava nemôže ublížiť, dostihla ho osamelosť, priblížil portál UNILAD. Navonok si užíval život plnými dúškami, no zvnútra ho to zožieralo.

Siahol si až na dno

Priznal, že po všetkom, čo zažil, je usadiť sa a viesť normálny život ťažké. Po období depresie sa mu však podarilo nájsť samého seba a dokonca partnerku, s ktorou sa mu podarilo usadiť sa.

Ak by sa náhodou našiel niekto, kto by si chcel vyskúšať štýl života, ktorým si prešiel, Benny to neodporúča. Za následky, ktoré si kvôli tomu niesol, mu to nestálo, a preto sa o tejto téme snaží šíriť osvetu.

Získala „titul najviac sexuálne aktívnej ženy“

Len nedávno sme vám priblížili príbeh istej Annie Knight, ktorá sa minulý rok vyspala s viac ako 600 ľuďmi a pre tento si dala ambiciózne predsavzatie toto číslo ešte pokoriť. Ako novoročné predsavzatie si totiž dala za cieľ mať sex až s 1000 ľuďmi za jediný rok. Blondínku prezývajú „najviac sexuálne aktívnou ženou sveta“.

Či sa jej to podarí, je otázne. Rovnako aj to, či ju takýto život robí skutočne šťastnou, alebo aké psychické následky to na nej zanechá.