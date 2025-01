Získala „titul najviac sexuálne aktívnej ženy“, vyspala sa s viac než 600 ľuďmi. V roku 2025 má Annie prekvapivý cieľ

Vyspala sa s viac než šesťsto ľuďmi, pričom za jedenásť hodín dokázala mať sex až s 22 mužmi, ktorí podľa jej slov kvôli nej stáli v rade. Tam však „úspechy“ hviezdy platformy OnlyFans nekončia. Hoci je sexuálnou ikonou Austrálie, o jej mene už počuli po celom svete.

Ako píše portál NEW YORK POST, po tom, ako sa v roku 2024 ambiciózna tvorkyňa obsahu pre dospelých Annie Knight vyspala s viac ako 600 ľuďmi, rozhodla sa v roku 2025 toto číslo prekonať. Ako novoročné predsavzatie si totiž dala za cieľ mať sex až s 1000 ľuďmi za jediný rok. To však nie je všetko.

Dala si novoročné predsavzatie

Blondínku prezývajú „najviac sexuálne aktívnou ženou sveta“ a tento titul si rozhodne zaslúži. V roku 2025 totiž plánuje prekonať svoj vlastný rekord a vyspať sa až s 1000 ľuďmi. Má to však háčik. Chcela by totiž, aby bolo 500 z nich pannami či panicmi. „Som naozaj nadšená, ale aj trochu nervózna,“ priznala tvorkyňa obsahu pre dospelých v rozhovore pre JamPress.

„Obávam sa, že bude ťažké nájsť toľko panien ochotných zúčastniť sa, ale určite som pripravená na túto výzvu,“ dodala Annie.

Annie zároveň prezradila, že jej rok plný sexu jej nepriniesol len titul, slávu a potešenie, ale tiež sa toho veľa naučila. „Veľa som sa naučila,“ hovorí Annie a pokračuje: „Sex nie je len o uspokojovaní muža. Je to aj o prijímaní potešenia. Tiež som sa naučila, aká dôležitá je komunikácia v spálni a koľko úchyliek je na svete.“

Tvorkyňa na OnlyFans sa pritom do povedomia ľudí dostala už v roku 2023, kedy sa podelila o informáciu, že ju prepustili z práce po tom, ako vedenie odhalilo jej profil na tejto platforme. Namiesto toho, aby však s touto tvorbou prestala, začala sa bez hanby chváliť svojím pikantným životom. Vďaka tomu tak teraz môže radiť tým, ktorí by tiež v roku 2025 chceli preskúmať svoju sexualitu.

„Ak je to niečo, čo naozaj chcete robiť a vzrušuje vás to, a myslíte si, že vás to urobí šťastnými alebo vám to nejakým spôsobom prospeje – tak prečo nie?“ radí Annie ohľadom sexuálneho experimentovania.