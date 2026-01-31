Muž má mesačne 772 € do plusu: Zarobil už 25-tisíc a nemusí takmer pohnúť prstom

O tom, ako sa mu spolu s manželkou podarilo vybudovať takmer pasívny príjem, prehovoril 42-ročný podnikateľ Nick Copland.
Copland sa dlhodobo venuje investovaniu do nehnuteľností a stojí aj za vlastnou spoločnosťou MTR Authority. Ako opísal pre Business Insider, tá sa zameriava na strednodobé prenájmy a zároveň pomáha ďalším investorom budovať a škálovať tento typ podnikania.
Jednou z menej nápadných, no mimoriadne výnosných súčastí jeho portfólia je aj prenájom nevyužitých parkovacích miest. Podľa jeho slov mu práve tento typ realitného podnikania prináša až 925 dolárov (zhruba 772 eur) mesačne navyše a ide o jeden z najlepších príkladov takmer pasívneho príjmu.
Zarobili už 25-tisíc eur
Po viacerých pokusoch a omyloch pri klasickom prenájme nehnuteľností manželia našli medzeru na trhu v oblasti strednodobých prenájmov. Ide o bývanie na obdobie jedného až šiestich mesiacov, typické najmä pre zdravotné sestry, konzultantov či rodiny medzi dvoma sťahovaniami.
Dlhé roky reinvestovali všetok zisk a postupne sa rozrástli na celkovo 13 nehnuteľností vo vlastných aj prenajatých jednotkách.
Neskôr však objavili spôsob, ako z každého objektu vyťažiť ešte viac. Narazili na online platformu, ktorá sprostredkúva prenájom priestorov určených na parkovanie a skladovanie. K službe sa pripojili v auguste 2021 a len z prenájmu parkovacích miest dokázali vygenerovať už takmer 30-tisíc dolárov (približne 25-tisíc eur).
Copland tento model označil za „najpasívnejšiu formu príjmu“, akú doteraz vyskúšali. Každý, kto má skúsenosť s prenájmom nehnuteľností, sa síce môže pousmiať nad označením „pasívny príjem“, no v porovnaní s bežným realitným biznisom má ísť skutočne o nenáročnú formu podnikania.
