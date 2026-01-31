Muž má mesačne 772 € do plusu: Zarobil už 25-tisíc a nemusí takmer pohnúť prstom

muž zarába pasívne

Reprofoto: Facebook.com (Nick Copland) / ilustračné, Freepik

Michaela Olexová
Súčasťou jeho aktivít je prenájom príjazdových ciest, prázdnych pozemkov či oplotených dvorov, ktoré by inak zostali nevyužité.

O tom, ako sa mu spolu s manželkou podarilo vybudovať takmer pasívny príjem, prehovoril 42-ročný podnikateľ Nick Copland.

Copland sa dlhodobo venuje investovaniu do nehnuteľností a stojí aj za vlastnou spoločnosťou MTR Authority. Ako opísal pre Business Insider, tá sa zameriava na strednodobé prenájmy a zároveň pomáha ďalším investorom budovať a škálovať tento typ podnikania.

Jednou z menej nápadných, no mimoriadne výnosných súčastí jeho portfólia je aj prenájom nevyužitých parkovacích miest. Podľa jeho slov mu práve tento typ realitného podnikania prináša až 925 dolárov (zhruba 772 eur) mesačne navyše a ide o jeden z najlepších príkladov takmer pasívneho príjmu.

Zarobili už 25-tisíc eur

Po viacerých pokusoch a omyloch pri klasickom prenájme nehnuteľností manželia našli medzeru na trhu v oblasti strednodobých prenájmov. Ide o bývanie na obdobie jedného až šiestich mesiacov, typické najmä pre zdravotné sestry, konzultantov či rodiny medzi dvoma sťahovaniami.

Dlhé roky reinvestovali všetok zisk a postupne sa rozrástli na celkovo 13 nehnuteľností vo vlastných aj prenajatých jednotkách.

Foto: Pexels

Neskôr však objavili spôsob, ako z každého objektu vyťažiť ešte viac. Narazili na online platformu, ktorá sprostredkúva prenájom priestorov určených na parkovanie a skladovanie. K službe sa pripojili v auguste 2021 a len z prenájmu parkovacích miest dokázali vygenerovať už takmer 30-tisíc dolárov (približne 25-tisíc eur).

Nedávno sme vám priniesli článok o mužovi, ktorý zarobí aj 7-tisíc eur prácou na expedičných lodiach. Za zmienku však stojí aj sezónna práca, pri ktorej si viete za 6 mesiacov zarobiť až 20-tisíc eur.

Copland tento model označil za „najpasívnejšiu formu príjmu“, akú doteraz vyskúšali. Každý, kto má skúsenosť s prenájmom nehnuteľností, sa síce môže pousmiať nad označením „pasívny príjem“, no v porovnaní s bežným realitným biznisom má ísť skutočne o nenáročnú formu podnikania.

Klienti hľadajú miesta pre svoje autá, lode či prívesy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac