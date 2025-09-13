Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard

Zuzana Veslíková
Zvyšok času venuje cestovaniu a získavaniu nových zážitkov.

Rozhodla sa žiť svoj život naplno a inšpiruje aj mnohých ďalších, aby neváhali vybrať sa vlastnou cestou. Češka Nela Paluszkiewiczová sa aktuálne nachádza už po tretíkrát na Islande, kde pracuje v hoteli. Ako priznáva, sezónna práca jej dáva slobodu a aj vďaka nej sa môže pochváliť zoznamom 52 navštívených krajín. 

„Dva roky dozadu som si založila instagramový profil @nelisaroundtheworld, pretože mi moja prvá skúsenosť na Islande otvorila oči. Zrazu som stretla ľudí, ktorí žijú inak ako podľa systému, a veľmi sa mi to zapáčilo. Prišlo mi ľúto, že veľa ľudí o tom nevie, tak som sa chcela podeliť,“ opísala, prečo sa rozhodla šíriť svoje skúsenosti a praktické rady ďalej a pomáhať ľuďom s hľadaním práce v zahraničí úplne od základov.

Kedy ste sa vybrali prvýkrát pracovať do zahraničia a kam to bolo?

Úplne prvýkrát som išla pracovať do Nemecka, a to iba na 3 týždne, v roku 2021. Pracovala som v kuchyni pri fritéze a domov som si odniesla 40-tisíc českých korún (asi 1630 eur), čo bol vtedy môj štvormesačný plat z brigády, ktorú som mala popri štúdiu.

V akých krajinách ste odvtedy pracovali, na akých pozíciách a ako dlho?

Po Nemecku som išla v lete na Island, kde som pracovala 2,5 mesiaca na benzínke. Na Islande sa mi tak zapáčilo, že som sa tam vrátila aj v zime na päť týždňov – robila som v hoteli všetko, čo bolo treba: housekeeping, servírku, umývala riady alebo bola na recepcii.

Ďalšie leto som odišla na tri mesiace do Švajčiarska, kde som pracovala ako servírka. Nasledoval Nový Zéland, kde som strávila cez štyri mesiace, opäť ako servírka.

No a aktuálne som už tretíkrát na Islande, kde opäť robím v hoteli všetko, čo je treba – od prípravy raňajok, housekeepingu, umývania riadu, upratovania, až po obedy.

Prečo je pre vás zaujímavé pracovať v zahraničí?

Pretože mi sezónne práce dávajú slobodu.

Venujete sa teda sezónnej práci počas leta a v zime a zvyšok roka cestujete?

Áno, presne tak – stačí mi polroka pracovať a polroka môžem cestovať. Platy v zahraničí mám síce väčšinou minimálne, ale aj tak sú trikrát vyššie než doma. A najlepšie na tom je, že sezónna práca často ponúka ubytovanie a jedlo zadarmo alebo za minimálne ceny, takže si človek naozaj môže ušetriť celú výplatu.

Takže vďaka tomu, že si zarábate v zahraničí, ste precestovali už 52 krajín?

Síce som cestovala už odmalička, ale pre predstavu – len za posledné tri roky som navštívila cez 32 krajín, a to iba vďaka tomu, že som si začala zarábať v zahraničí.

Koľko si sezónnou prácou dokážete zarobiť?

