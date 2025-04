Muž 24 hodín bežal na bežiacom páse: Čo to urobilo s jeho telom, bolo brutálne, z tohto sú ľudia v šoku

Pohyb by mal byť súčasťou života každého človeka. Vždy je však na mieste opatrnosť. Muž sa rozhodol pre extrémny výkon, krátko nato však pocítil veľmi nepríjemné následky.

24-hodinový beh mal nepríjemné následky

Ako informuje Mail Online, Joe Pritchard sa rozhodol vyzbierať peniaze na charitu odvážnym kúskom. Na bežiacom páse bežal 24 hodín v kuse. Musel prekonať množstvo prekážok vrátane pokazeného stroja, ale aj fyzických a psychických limitov ľudského tela. V istom momente sa mu dokonca spustila krv z nosa.

V priebehu 24 hodín dokázal zabehnúť 167 kilometrov a vyzbieral sumu takmer 4 800 eur. Avšak neostalo to bez následkov. Joe chcel po obdivuhodnom výkone navštíviť s kamarátmi bar, aby to trochu oslávil, chcel si ale najprv na 15 minút oddýchnuť. Ledva sa dokázal postaviť na nohy a pohyboval sa len s veľkými ťažkosťami, no kamaráti ho podporovali.

Čoskoro sa ale dostavila nevoľnosť, prestal vidieť a skolaboval. Kamaráti sa preto rozhodli, že ho vezmú domov a budú jeho stav sledovať. Neskôr skolaboval opäť. Joe priznal, že mal závrat a cítil sa naozaj čudne. Po horúcom kúpeli mu ale vraj bolo lepšie.

Toto ľudí nahnevalo

Joeov počin bol uverejnený aj na TikToku a vydesené či pobúrené komentáre ľudí na seba nenechali dlho čakať. Niektorí sa pýtali, prečo nešiel na pohotovosť, ale do krčmy a domov. Navštíviť lekára by istotne bolo lepšie ako publikovať nepríjemný stav na sociálnej sieti. Ďalší sa pýtajú, prečo sa lepšie nepripravil na to, že po 24-hodinovom behu mu nebude práve najlepšie a čo čakal, že sa stane.

Niektorí vyjadrili obavy, že mohol utrpieť rabdomyolýzu, teda stav, kedy dochádza k rozkladu svalových buniek. Ak k nej dôjde, je nevyhnutné čo najskôr vyhľadať lekársku pomoc. Ľudia poukazujú aj na to, že Joe očividne nemá práve najlepších priateľov, keď im neprišlo na um odviezť ho na pohotovosť.