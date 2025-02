Muska už majú plné zuby: Kanaďania spustili petíciu. Žiadajú, aby miliardárovi odobrali občianstvo, toto je dôvod

Napätie medzi Kanadou a Spojenými štátmi rastie a najnovšie sa jeho terčom stal aj Elon Musk. Viac ako 250-tisíc ľudí podpísalo petíciu, ktorá požaduje odobratie jeho kanadského občianstva. Dôvodom sú obavy, že miliardár koná proti národným záujmom Kanady a podkopáva jej suverenitu.

Ako pripomína portál BBC, v Kanade je možné občianstvo zrušiť len v prípade, že bol pri jeho získaní spáchaný podvod alebo došlo k úmyselnému zatajeniu dôležitých informácií. Musk, ktorý sa narodil v Juhoafrickej republike, získal kanadské občianstvo cez svoju matku pochádzajúcu z provincie Saskatchewan. Okrem toho je aj občanom USA.

Miliardár na petíciu reagoval príspevkom na sociálnej sieti X, v ktorom napísal: „Kanada nie je skutočná krajina.“ Tento výrok bol však neskôr zmazaný. Petícia, ktorú 20. februára spustil autor z Britskej Kolumbie a podporil poslanec Charlie Angus z Novodemokratickej strany, obviňuje Muska z toho, že „využíva svoje bohatstvo a moc na ovplyvňovanie volieb“ a že sa stal členom „zahraničnej vlády, ktorá sa snaží vymazať kanadskú suverenitu“.

Napätie medzi Kanadou a USA sa stupňuje

Napriek tomu, že nemá právnu záväznosť, pri prekročení 500 podpisov a podpore poslanca zvyčajne dostáva vládnu odpoveď. V tomto prípade to tak však byť nemusí, keďže na jar sa očakávajú voľby, ktoré môžu rozpustiť parlament.

Vzťahy medzi Kanadou a USA sú po návrate Donalda Trumpa do politiky čoraz napätejšie. Trump naznačil, že by sa Kanada mohla stať americkým štátom, a pohrozil zavedením ciel na oceľ, hliník a ďalšie produkty. Kanadská vláda reagovala sľubom zavedenia odvetných ciel. Napätie sa však neobmedzuje len na politickú scénu. Mnohí Kanaďania sa rozhodli bojkotovať americké výrobky, rušiť výlety do USA a na športových podujatiach pískať počas americkej hymny.

Parazitický nelegálny prisťahovalec

Elon Musk, ktorý sa do Kanady presťahoval v osemnástich rokoch a krátko nato odišiel do USA, v minulosti podporoval tvrdé imigračné politiky Donalda Trumpa. Teraz však čelí obvineniam, že počas študentského víza v USA pracoval nelegálne. Bývalý Trumpov poradca Steve Bannon ho v nedávnom rozhovore nazval „parazitickým nelegálnym prisťahovalcom“.

Musk tieto tvrdenia odmieta a tvrdí, že v USA nikdy nepracoval nelegálne. Americkým občanom sa stal v roku 2002. BBC sa pokúsila získať stanovisko Muska aj jeho firiem, zatiaľ však nedostala odpoveď.