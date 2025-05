Musk má údajne strach o svoj život: Bojí sa prísť do Európy, zrejme ho tu tak skoro neuvidíme. Takýto má na to dôvod

Miliardár Elon Musk sa po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách stal dôležitou postavou jeho administratívy. Zakladateľ spoločností SpaceX a Tesla sa odvtedy aktívne činí v politike a vyjadruje sa k rôznym témam. Stretol sa napríklad aj s premiérom Robertom Ficom.

Musk sa však akosi zdráha cestovania do Európy, čo si všimli aj svetové médiá. Najbohatší muž sveta sa podľa nemeckej aktivistky Naomi Seibtovej obáva o svoju bezpečnosť a svoj život. Musk jej to mal sám povedať, no nemá žiadne dôkazy, píše nemecký denník Bild.

Nebezpečné Nemecko

Nemecko je vraj podľa neho v kontexte posledných útokov príliš nebezpečné. Je to zvláštne, keďže, na rozdiel od USA, v Európe nemá každý zbraň. Samotný Musk sa k tejto témy nikdy priamo nevyjadril. Naomi Seibtová je spájaná s nemeckou stranou Alternatíva pre Nemecko, ktorá je známa najmä pre svoje kontroverzné názory na rôzne témy. Musk však patrí medzi jej podporovateľov.

Americký prezident Donald Trump navyše v stredu povedal miliardárovi, že môže pokračovať v práci pre Biely dom tak dlho, ako bude chcieť. Musk, ktorého Trump poveril riadením Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), pred časom avizoval, že značne obmedzí čas venovaný Trumpovej vláde a bude sa viac venovať vedeniu svojich spoločností.

Trump dosadil Muska do čela DOGE v januári po tom, ako sa stal prezidentom. Deklarovaným cieľom tohto úradu je obmedziť nehospodárne a neoprávnené federálne výdavky a odstrániť nadbytočné regulácie. Trump zriadil DOGE výkonným nariadením podpísaným hneď v prvý deň vo funkcii – 20. januára 2025.