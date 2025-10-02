Musela sa zmieriť so stratou. Dominika Cibulková prehovorila o tom, ako prišla o majetok v hodnote viac ako 100-tisíc eur

Od vykradnutia bytu známej slovenskej tenistky ubehli už štyri roky, no prípad zostal bez rozuzlenia. Polícia zlodejov nedolapila a škoda za viac ako stotisíc eur tak dodnes nie je objasnená.
Ako prezradil magazín Šport24, k vykradnutiu bytu Dominiky Navara Cibulkovej a jej manžela došlo v septembri 2021, keď si rodina užívala dovolenku v talianskom Toskánsku. Páchatelia vtedy spôsobili výraznú škodu, pričom si odniesli 16 luxusných kabeliek svetových značiek ako Hermes, Fendi, Bottega, Dior a Bulgari v hodnote 135-tisíc eur. Polícia vyšetrovanie po roku zastavila, pretože sa nepodarilo usvedčiť žiadnu konkrétnu osobu.
Prípad uzavretý, spravodlivosť sa nedostavila
Polícia prípad uzavrela bez rozuzlenia, čo potvrdil aj hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff: „Predmetné vyšetrovanie bolo dňa 04. 10. 2022 v zmysle paragrafu 228 ods. 1 Trestného poriadku prerušené, nakoľko sa nezistili také skutočnosti, ktoré by oprávňovali vykonať trestné stíhanie voči konkrétnej osobe,“ uviedol pre Šport24.
Správa tenistku veľmi zasiahla. „Určite mi je to veľmi ľúto a celé ma to mrzí. Nechcem haniť políciu, pretože verím, že urobili všetko preto, aby zlodejov chytili. Je to ale ako keď som prehrala zápas. Tiež som nemohla byť spokojná so svojím výkonom, takže nejdem hodnotiť to, či urobili všetko, čo mohli a vedeli. V každom prípade ma to mrzí aj z toho pohľadu, že mám rada spravodlivosť a tej sa nedostalo, pretože páchatelia neboli za svoj čin potrestaní,“ priznala Dominika Cibulková.
