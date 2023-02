Mrazivé počasie končí, prichádza oteplenie: Teploty môžu stúpať vysoko nad bod mrazu

Po kalamitnom snežení, ktoré zasiahlo mnohé regióny Slovenska zasiahla našu oblasť vlna mrazov, ktorá priniesla veľmi nízke teploty, ktoré klesali až pod -20 °C. Teraz však prichádza k zmene doterajšieho charakteru počasia a všetko sa zmení. Mrazy ustúpia a čaká nás sneženie.

Mrazy sa zmiernia

Veľmi chladná bude ešte noc zo štvrtka na piatok. Teploty by mali na celom našom území klesať pod bod mrazu a v dolinách a v kotlinách sa môže ortuť teplomera dostať ešte na -12 až -18 °C.

V noci na sobotu budú už teploty oveľa miernejšie. Teploty poklesnú na -2 až -8 °C, no v dolinách a v kotlinách môžu teploty poklesnúť ešte aj pod -10 °C. V sobotu počas dňa však nad naše územie dorazí frontálny systém, ktorý ukončí vlnu mrazivého počasia a prinesie zrážky.

Po mrazoch príde sneženie

Chladný vzduch k nám pumpovala tlaková výš, ktorá sa teraz odsunie a umožní presadeniu sa tlakovej níže nad Pobaltím okolo ktorej k nám v sobotu počas dňa začne postupovať frontálny systém.

Ten prinesie takmer na celé Slovensko zrážky. Malo by sa jednať prevažne o sneženie, avšak na západnom Slovensku pôjde o zrážky kvapalné. Postupne sa aj v najnižších polohách stredného a východného Slovenska môže do snehu miešať aj dážď.

Zrážky by mali doraziť v sobotu okolo poludnia, no netreba očakávať žiadnu snehovú kalamitu. Sneh by mal napadnúť najmä v Žilinskom a v Prešovskom kraji, kde napadne prevažne do 5 cm nového snehu. Viac snehu by mohlo napadnúť v okolí hôr a to do 10 cm čerstvého snehu.

Už v nedeľu dopoludnia by mali zrážky na našom území ustať a vrátiť by sa malo stabilné počasie. Očakáva sa, že od západu sa nad naše územie rozšíri ďalšia oblasť tlakovej výše, ktorá prinesie stabilné, jasné počasie.

Na rozdiel od uplynulých dní by však táto tlaková výš nemala priniesť tuhé mrazy a očakáva sa skôr miernejšie počasie. Počas dňa by zároveň mohli teploty stúpať vysoko nad bod mrazu. Vývoj na február deň po dni si môžete pozrieť TU.