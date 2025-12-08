Možno ste to netušili: Dve obľúbené TV stanice máte na celý mesiac zadarmo, naladíte si ich úplne jednoducho

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
Zákazníci Skylinku si môžu celý december užívať 2 stanice zadarmo.

Televízni fanúšikovia majú dôvod na radosť. Od 2. do 30. decembra 2025 budú pre všetkých zákazníkov Skylinku voľne dostupné stanice AMC a Spektrum, ktoré prinesú kombináciu filmových klasík, dokumentov a cestovateľských relácií.

O ponuke informoval Skylink na svojom oficiálnom webe, priložil aj inštrukcie k ich naladeniu.

Akčné filmy aj dokumenty

Na AMC sa diváci môžu tešiť na legendárne akčné filmy, vrátane Ramba: Prvá krv a jeho pokračovania Rambo II a Rambo III. Pre milovníkov komédie sú v programe zaradené aj známe americké filmy Prci, prci, prcičky a Ide len o sex s Milou Kunis a Justinom Timberlakom, ktoré potešia najmä počas silvestrovských večerov.

Stanica Spektrum ponúkne dokumentárne a cestovateľské programy. Diváci sa môžu tešiť na sériu Európske víkendy s Michaelom, v ktorej navštívi šesť európskych miest a predstaví ich pamiatky aj miestne kulinárske špeciality. Novinkou je aj seriál Po stopách Ježiša s Bearom Gryllsom, ktorý zavedie divákov do dramatickej a nespútanej krajiny Izraela.

Aj cez internet

Obe stanice sú dostupné aj cez službu Skylink Live TV, ktorá umožňuje sledovanie online a je zahrnutá v predplatnom balíku každého zákazníka.

Skylink zároveň informoval o ukončení vysielania niektorých staníc. K 30. novembru prestali byť dostupné kanály Stingray iConcerts, Stingray Classica a Stingray CMusic v internetovej televízii, pričom Stingray CMusic bol vyradený aj zo satelitného vysielania.

