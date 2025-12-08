Možno ste to netušili: Dve obľúbené TV stanice máte na celý mesiac zadarmo, naladíte si ich úplne jednoducho

Televízni fanúšikovia majú dôvod na radosť. Od 2. do 30. decembra 2025 budú pre všetkých zákazníkov Skylinku voľne dostupné stanice AMC a Spektrum, ktoré prinesú kombináciu filmových klasík, dokumentov a cestovateľských relácií.
O ponuke informoval Skylink na svojom oficiálnom webe, priložil aj inštrukcie k ich naladeniu.
Akčné filmy aj dokumenty
Na AMC sa diváci môžu tešiť na legendárne akčné filmy, vrátane Ramba: Prvá krv a jeho pokračovania Rambo II a Rambo III. Pre milovníkov komédie sú v programe zaradené aj známe americké filmy Prci, prci, prcičky a Ide len o sex s Milou Kunis a Justinom Timberlakom, ktoré potešia najmä počas silvestrovských večerov.
Stanica Spektrum ponúkne dokumentárne a cestovateľské programy. Diváci sa môžu tešiť na sériu Európske víkendy s Michaelom, v ktorej navštívi šesť európskych miest a predstaví ich pamiatky aj miestne kulinárske špeciality. Novinkou je aj seriál Po stopách Ježiša s Bearom Gryllsom, ktorý zavedie divákov do dramatickej a nespútanej krajiny Izraela.
Aj cez internet
Obe stanice sú dostupné aj cez službu Skylink Live TV, ktorá umožňuje sledovanie online a je zahrnutá v predplatnom balíku každého zákazníka.
Skylink zároveň informoval o ukončení vysielania niektorých staníc. K 30. novembru prestali byť dostupné kanály Stingray iConcerts, Stingray Classica a Stingray CMusic v internetovej televízii, pričom Stingray CMusic bol vyradený aj zo satelitného vysielania.
