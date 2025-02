Možno ju máte v kuchyni aj vy: Obľúbenú prísadu Slovákov sťahujú z predaja, môže spôsobiť zdravotné problémy

Reťazec METRO Cash & Carry SR, známy svojou širokou ponukou produktov, oznámil stiahnutie obľúbeného výrobku zo svojich predajní. Ide o produkt ARO RASCA CELÁ 1 kg, ktorý bol stiahnutý z predaja po zistení nadlimitného obsahu pesticídov v určitej šarži.

Spoločnosť Metro sa rozhodla pre tento preventívny krok, aby zabezpečila bezpečnosť svojich zákazníkov. Dôvodom stiahnutia produktu je nadlimitný obsah pesticídov vo výrobku. Podľa informácií od výrobcu bola zistená nevyhovujúca koncentrácia chemických látok, ktorá prekračuje stanovené normy.

Spoločnosť Metro Cash & Carry okamžite prijala opatrenia a rozhodla sa stiahnuť z predaja výrobok Aro rasca celá 1 kg s dátumom minimálnej trvanlivosti do 5. marca 2026 a šaržou L23. Tento krok je súčasťou preventívnych opatrení na ochranu zdravia spotrebiteľov.

Čo vám hrozí

Pesticídy sú chemické alebo biologické látky určené na kontrolu alebo elimináciu škodcov, ako sú hmyz, buriny, plesne alebo hlodavce. V poľnohospodárstve sa používajú na ochranu plodín pred škodlivými organizmami, ktoré by mohli ohroziť úrodu.

Dlhodobé vystavenie pesticídom môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ako sú hormonálne poruchy, poškodenie nervového systému, oslabenie imunitného systému, reprodukčné problémy a zvýšené riziko vzniku niektorých druhov rakoviny.

Vrátenie výrobku

Ak ste si tento výrobok zakúpili v období od 17. marca 2023 do 20. februára 2025 a máte ho ešte doma, spoločnosť odporúča, aby ste ho nekonzumovali. Výrobky môžu zákazníci vrátiť do akéhokoľvek veľkoobchodného strediska Metro Cash & Carry. Na základe predajného dokladu vám bude vrátená celá suma. Vrátenie výrobkov je možné až do 31. marca 2025.

Ak nemáte predajný doklad, môžete požiadať obsluhu zákazníckej recepcie o vystavenie duplikátu dokladu, ktorý urýchli proces vrátenia výrobku. Metro Cash & Carry sa ospravedlňuje za spôsobené nepríjemnosti a zdôrazňuje, že zdravie zákazníkov je pre nich prioritou.