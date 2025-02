Samostatný, pokorný a večne zvedavý: Učitelia Jána Kuciaka naňho spomínajú, v Nitre vznikla knižnica s jeho menom

Dnes si pripomíname 7. výročie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Okrem pôsobenia v novinárskom svete tiež vyučoval ako externý pedagóg na Katedre žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, a dokonca na tejto škole aj študoval. Pedagógovia, ktorí Jána Kuciaka učili, sa s nami podelili o svoje spoločné zážitky a skúsenosti.

Ján Kuciak nastúpil na štúdium žurnalistiky v roku 2009. Po absolvovaní bakalárskeho a magisterského štúdia pokračoval ako doktorand až do roku 2017, kedy začal pôsobiť ako externý pedagóg. Vyučoval predmety investigatívna žurnalistika a metodika žurnalistickej práce.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára 2018.

Cítil význam investigatívnej žurnalistiky – Andrea Chlebcová Hečková, vedúca Katedry žurnalistiky a nových médií

Andrea Chlebcová Hečková v súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry žurnalistiky a nových médií UKF v Nitre. Ako pedagogička Jána Kuciaka učila počas magisterského štúdia, spomína na neho ako na aktívneho študenta.

„Ján Kuciak patril k študentom zaujímajúcich sa o politiku, mal veľmi analytickú myseľ, a to už od bakalára. Bol večne zvedavý, hľadajúci a pochybujúci. Pri akejkoľvek práci postupoval vždy samostatne a cieľavedome. Vedela som, že sa určite uchytí v mediálnej oblasti a že urobí všetko preto, aby jeho práca bola pre spoločnosť prínosom. Preto ako novinár prešiel pomerne rýchlo zo zahraničného spravodajstva na investigatívnu žurnalistiku. Cítil jej význam a najmä absenciu, ktorú konštatoval aj vo svojej dizertačnej práci,“ uviedla Chlebcová Hečková.

Okrem študijných úspechov hovorí aj o jeho snaživosti z pozície pedagóga.

„Bol zanietený pedagóg. Veľmi chcel našim študentom odovzdávať svoje vedomosti a zručnosti v hľadaní a spracovaní informácií. Chcel tiež vychovávať budúcich investigatívnych novinárov. Študenti ho mali radi. Ako kolega bol milý a priateľský,“ dodala.

Jeho skromnosť bola až neuveriteľná – Veronika Cillingová, zástupkyňa vedúcej katedry

Na bývalého študenta aj kolegu si spomína aj Veronika Cillingová, zástupkyňa vedúcej Katedry žurnalistiky a nových médií UKF v Nitre. Počas jeho doktorandského štúdia pôsobila ako tútorka doktorandov, vďaka tomu s ním bola často v kontakte.

„Najviac si na Janka spomínam už ako na študenta doktorandského štúdia. V rámci tohto štúdia bol veľmi pedantný, zodpovedný, plnil si úlohy vždy načas, záležalo mu na tom, aby boli kvalitne splnené a nemal problém prísť sa opýtať, keď niečo náhodou nevedel, alebo prekonzultovať svoje nápady,“ hovorí Veronika Cillingová.

Počas tohto štúdia v Jánovi Kuciakovi videla veľkú dávku pokory a skromnosti, pričom si pamätá aj na konkrétnu situáciu, kedy si to všimla prvýkrát.

„V septembri 2015 ma kontaktoval s tým, že mu prišiel e-mail, ktorý vyzeral ako pozvánka na konferenciu organizovanú OBSE (Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe). Pochyboval o serióznosti tejto ponuky. Pozvánku sme si spoločne prešli, našli sme kontakt na jednu pani veľvyslankyňu, cez ktorú si overil pravosť tohto e-mailu.

Skutočne ho pozvali, aby ako zástupca slovenských novinárov vystúpil v roku 2015 v Belehrade na konferencii s názvom „Gaining a digital edge: Freedom of expression“ (Konferencia digitálnych médií a žurnalistiky pre novinárov, pozn. red.). Bol z toho veľmi prekvapený, spočiatku tomu neveril a rozmýšľal, prečo ho pozvali. V roku 2016 sa konala rovnaká konferencia vo Viedni. Ani na nej Janko nechýbal. Reakcia na pozvánku na túto konferenciu odzrkadlila jeho skromnosť. Janko bol skutočne veľmi skromný.

Na to, aký bol inteligentný, pracovitý, sčítaný, aký mal prehľad, bola jeho skromnosť až neuveriteľná. Verím, že mnohí ľudia nevedia dodnes uveriť, že by mohol existovať nejaký taký človek. Bola v ňom neskutočná pokora. Vôbec nebol namyslený, napriek tomu, čo všetko dokázal, aké ocenenia dostal, kde všade ho pozvali. Aj na jednej konferencii, na ktorej vystúpil, sa vyjadril, že je tam len náhodou, že to bola zhoda náhod. Ale úplnou náhodou tam nebol,“ spomína Cillingová.

Hovorí aj o momente, kedy v Jánovi Kuciakovi uvidela potenciál pre investigatívnu a dátovú žurnalistiku.

„Pamätám si, keď prišla ponuka na našu katedru, aby sa aj naši študenti zapojili do projektu Achillove dáta, v rámci ktorého si môžu študenti z jednotlivých univerzít vytvoriť investigatívne tímy a tie, pokiaľ sú do projektu vybrané, absolvujú prednášky od investigatívnych novinárov a workshopy.

Následne pod vedením nejakého investigatívneho novinára pracujú niekoľko mesiacov na vybranej investigatívnej téme, ktorej výsledky sa na záver prezentujú a výstupy sú uverejnené aj v médiách. Vtedy bola možnosť, že by jeden tím viedol Marek Vagovič. Spomínam si, že Janko veľmi dúfal, že ich vyberú a budú robiť práve pod vedením Mareka Vagoviča. To sa im aj podarilo. V tomto prípade sa vyslovene prejavila Jankova chuť vyskúšať si investigatívu,“ hovorí.

Cillingová hovorí, že spolupráca s ním bola úžasná a dalo sa na neho spoľahnúť.

Chcel sa podieľať na tom, aby bolo v spoločnosti menej zla – Jitka Rožňová, docentka

Docentka Jitka Rožňová je známa vo svojej publikačnej a vedeckej činnosti, Jána Kuciaka učila niekoľko rokov. Aj ona si všimla jeho pokoru a záujem o vzdelávanie sa v žurnalistike.

„Janko upútal moju pozornosť už v prvom ročníku štúdia, a to svojím prístupom, rozhľadenosťou, postojmi a názormi, ktoré na hodinách v rámci diskusií prezentoval, aktivitou a v neposlednom rade skromnosťou. Mnohí študenti sa napriek ponúkanému priestoru boja prejavovať svoj názor, no Janko bol výnimkou.

Pokiaľ sme organizovali besedy či workshopy s pozvanými hosťami, bol medzi prvými, kto kládol otázky a diskutoval. Všetky tieto charakteristiky mu nielenže vydržali aj v nasledujúcich rokoch štúdia, ale sa ešte viac rozšírili o konkrétne zameranie na investigatívnu žurnalistiku.

Už počas štúdia sa venoval investigatívnej žurnalistike a na otázky, či si uvedomuje aj nástrahy tohto povolania, odpovedal s pokorou, no s odhodlaním. Chcel sa aktívne podieľať na tom, aby bolo v našej spoločnosti menej zla a viac slobodného priestoru na život,“ hovorí Jitka Rožňová.

Pamätá si na niekoľko zážitkov s Jánom Kuciakom od nástupu na štúdium až po jeho dokončenie.

„Bola to jedna z prvých spoločných hodín, keď som sa po skončení prednášky spýtala, či má niekto nejakú otázku či pripomienku. Prekvapilo, keď sa zdvihla ruka – bola to Jankova ruka. Ovládol ma príjemný pocit, že ho téma zaujala, že o nej chce vedieť viac. Pamätám si aj na deň jeho doktorandských promócií, keď ma po prevzatí diplomu poprosil, aby som ho pred hlavnou budovou univerzity odfotografovala v obkolesení rodiny, snúbenice Martiny a priateľov. Doteraz mám pred očami jeho šťastný výraz v tvári,“ spomína.

Podľa nej predpoklady na novinársku prácu boli v jeho prípade jasné už od nástupu na štúdium žurnalistiky. Zároveň hovorí, že hoci mal skúsenosti v oblasti investigatívnej žurnalistiky, nikdy sa nad nikoho nepovyšoval.

„Rozhovory s ním boli vždy príjemné, v diskusiách sa nepovyšoval, volil pokojnú argumentáciu a nesnažil sa nikoho presviedčať o svojom názore agresívnym spôsobom. Jeho prístup oceňovali aj študenti,“ dodala.

Knižnica Jána Kuciaka

Na Katedre žurnalistiky UKF v Nitre sídli nová Knižnica Jána Kuciaka, ktorá bola slávnostne otvorená 28. februára 2024. Na tvorbe knižnice sa podieľal aj veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku Nigel Baker.

V knižnici sa nachádzajú aj ukážky prác Jána Kuciaka.