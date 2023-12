Možno ich robíte aj vy, môžu vám narobiť problémy: Bývalý agent FBI prehovoril o veciach, ktorým sa za každých okolností vyhýba

Agent FBI Steve Lazarus je v súčasnosti už na dôchodku, no kedysi bolo súčasťou jeho práce zaoberať sa tými najnebezpečnejšími ľuďmi v Amerike. Teraz ľuďom radí, čomu by sa mali vyhýbať, ak chcú ostať v bezpečí. Niektoré veci vás možno prekvapia.

Ako informuje Mail Online, Steve Lazarus je agent FBI vo výslužbe a veterán amerického letectva, ktorý však aj naďalej využíva svoje schopnosti na pomoc ľuďom. V nedávnej sérii videí Steve popísal päť vecí, ktorým by sa doma vyhol, aby bola jeho rodina v bezpečí a niektoré z nich vás možno prekvapia.

Kryptomena

Steve začal varovaním pred kryptomenami a NFT. V sérii videí, ktoré si pozreli už milióny ľudí, vysvetlil, že mu to pripomína Ponziho schému. Kryptomeny majú podľa neho nulovú hmatateľnú hodnotu. Je ľahké ich kúpiť, no ťažké predať. Dodal, že je to „ihrisko“ pre podvodníkov, pričom ako príklad uviedol Sama Bankmana-Freeda. „Najhoršie je, že na trhu NFT platíte neskutočné sumy za umenie, ktorého sa nemôžete dotknúť, za domy, v ktorých nemôžete bývať, a za pozemky, ktoré neexistujú,“ myslí si Lazarus.

Smart zariadenia

Ďalej Steve varoval ľudí pred používaním inteligentných domácich zariadení, ako sú Google Home alebo Alexa, a nazval ich „strašidelným stalkerom“, ktorého dobrovoľne nechávate žiť vo vašom dome. „Zamyslite sa na chvíľu nad najintímnejšími a najosobnejšími rozhovormi, ktoré vediete, a spýtajte sa sami seba: naozaj chcete, aby vás počúval niekto cudzí?“ pýta sa Lazarus. Mnohí si podľa neho neuvedomujú, ako ľahko sa k týmto veciam dokážu dostať hackeri.

Steve poukázal na to, že ľudia tieto systémy neraz používajú na nastavenie bezpečnostných systémov, odomykanie áut a dokonca aj na prevod peňazí. „Len si predstavte, aké problémy by mohol hacker spôsobiť. Radšej obetujem trochu pohodlia, aby som si zachoval súkromie, bezpečnosť a istotu,“ povedal agent vo výslužbe.

Domáce DNA testy

Hoci sú domáce súpravy DNA v súčasnosti veľmi populárne, podľa Steva sa s nimi spájajú aj potenciálne problémy, a to najmä v prípade, ak si chcete chrániť súkromie. Ako príklad uvádza súdny prípad z roku 2019 na Floride, kde detektív získal súdny príkaz, ktorý mu umožnil prehľadávať viac ako milión záznamov v databáze DNA pri hľadaní subjektu. Podobne ako pri smart zariadeniach, aj tu platí, že nikdy neviete, kto môže získať k takýmto údajom prístup a akým spôsobom ich môže zneužiť. Ak napríklad využívate služby zdravotnej poisťovne, ste si naozaj istí, že sa k informáciám naozaj nedostanú ľudia s pokrivenými morálnymi zásadami?

Dávajte pozor na to, k čomu majú prístup deti

Steve varoval rodičov, že poskytnúť neplnoletým deťom neobmedzený prístup na internet, môže byť veľmi nebezpečné. „Dvanásťročné dieťa s mobilným telefónom nie je ničím iným ako terčom pre online predátora, ktorý vie, ako prinútiť deti robiť veci, ktoré by robiť nemali,“ vysvetlil Steve. Technicky zdatní šmejdi môžu získať prístup k deťom prostredníctvom online herných aplikácií, alebo priamych správ na sociálnych sieťach. Ak máte maloleté deti, mali by ste sa napríklad porozhliadnuť po aplikáciách umožňujúcich rodičovskú kontrolu.