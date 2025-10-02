Môžete prísť o internet: Veľký operátor ohlásil zmenu, platiť začala už dnes. Ohrozená je jedna skupina ľudí

Pamätáte si ešte časy, keď bol mobilný internet pomalý a videohovory pôsobili ako sci-fi? Pre mnohých to bola éra 3G, ktorá pred takmer dvadsiatimi rokmi zmenila spôsob, akým používame mobilné telefóny. Teraz sa však definitívne skončila.
Podľa portálu Živé operátor O2 potvrdil, že na Slovensku úplne vypol svoju 3G sieť. Len nedávno bola dostupná už iba v Bratislave, Košiciach či Banskej Bystrici, no od dnešného dňa je minulosťou. Uvoľnené frekvencie budú posilňovať modernejšie 4G a 5G siete, ktoré prinášajú vyššiu kapacitu aj rýchlejší internet.
Prečo sa 3G lúči
3G sieť sa na Slovensku objavila v roku 2006 a bola revolúciou. Po prvýkrát umožnila surfovať na internete v rýchlosti, ktorá sa dala používať v bežnom živote. Operátori lákali aj na videohovory či mobilnú televíziu, no napokon rozhodujúci bol rýchlejší prístup k dátam.
Časom však technológia zastarala. Efektívnejšie siete 4G a 5G dokážu zvládnuť vyšší nápor používateľov aj moderné aplikácie. Orange ukončil svoju 3G sieť už vo februári 2024 a Telekom ešte v novembri 2023. O2 bolo posledným operátorom, ktorý ju na Slovensku prevádzkoval.
Čo to znamená pre používateľov
Väčšina zákazníkov zmenu ani nepocíti. Moderné telefóny už dávno podporujú 4G a mnohé aj 5G, čo znamená rýchlejšie a stabilnejšie pripojenie. Problém môžu mať iba majitelia starších zariadení bez podpory 4G. Tie sa po novom pripoja iba do 2G siete, kde hovory a SMS fungujú bez obmedzenia, no internet je extrémne pomalý.
