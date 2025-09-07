Môžete byť alergickí na sex? Odborník odhaľuje varovné príznaky, ktoré by ste nemali ignorovať

Alergie dokážu znepríjemniť život aj v tých najbanálnejších situáciách, či už ide o sezónne kýchanie, alebo prísnu diétu bez orechov a lepku. Menej známe je však to, že u niektorých ľudí môže telo reagovať aj na samotný pohlavný styk.
Portál UNILAD uvádza, že hoci ide o veľmi zriedkavý jav, prípady alergie na sex existujú a odborníci upozorňujú, že problém najčastejšie súvisí so semenom.
Čo spôsobuje alergiu na semeno?
Podľa alergológa a klinického imunológa Daniela Mora, MD, sú alergické reakcie na semeno zvyčajne vyvolané bielkovinami v tekutine, nie samotnými spermiami. „Je tiež možné, že reakciu spôsobia stopy jedla alebo liekov, ktoré sa dostali do semena a následne prišli do kontaktu s osobou, ktorá je na ne alergická,“ vysvetlil More.
Zaujímavé je aj to, že reakcia nemusí byť rovnaká pri každom partnerovi. Ako hovorí More: „Ak máte alergickú reakciu na semeno jedného človeka, neznamená to, že budete reagovať rovnako na každého partnera.“
Nahlásiť chybu v článku