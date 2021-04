Môžem sa stretnúť s rodinou a ako je to s rúškami na terasách? Oddnes platia nové opatrenia, pozrite si prehľad

Napriek tomu, že čísla sa každým dňom zlepšujú, neopustili sme bordovú fázu a teda III. stupeň ohrozenia. Vláda však schválila súbor nových opatrení, ktoré napriek tomu platia. K prvému uvoľneniu došlo už 19. apríla, oddnes sa otvárajú aj terasy reštaurácií či kaviarní a pribudli aj fitnes centrá.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje spoločne s odborníkmi aktualizáciu COVID automatu. Tá by mala priniesť jednoduchšie pravidlá a menší počet fáz uvoľňovania protipandemických opatrení. V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Ďalšie uvoľňovanie opatrení by podľa nej mohlo prísť už s aktualizovaným COVID automatom v prvý májový pondelok. „To, čo sa bude robiť v pondelok sme už oznámili, ďalšie uvoľňovanie, nejaká fáza, je možné, že už bude od budúceho týždňa,“ povedala Remišová s tým, že sa to môže týkať vzdelávania detí.

Rozdelenie podľa COVID automatu

Od pondelka nie je podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. V bordovej fáze ich je 22, červených je 52 a v ružovej fáze ich je päť. Aktualizáciu rozdelenia okresov podľa rizikovosti schválila v rámci COVID automatu vláda na svojom rokovaní 21. apríla.

O vstupe do červenej fázy bude vláda rokovať potom čo uvidíme, aké zmeny prinesie uvoľňovanie opatrení v postupe pandemickej situácie.

V treťom stupni varovania sú okresy:

Bánovce nad Bebravou, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Lučenec, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Senica, Snina, Stará Ľubovňa, Trenčín, Turčianske Teplice a Tvrdošín.

V druhom stupni varovania sú okresy:

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I.-V., Brezno, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Komárno, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Levice, Liptovský Mikuláš, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Šaľa, Senec, Skalica, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Žilina a Zvolen.

V prvom stupni varovania sú okresy:

Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce.

Uvoľnenie opatrení od 26. apríla- otázky a odpovede

Od pondelka platia rovnaké výnimky zo zákazu vychádzania. Cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu je možná aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania. Navštíviť možno obchody, múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady, plavárne. Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnili sa návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Väčšina nových výnimiek je podmienená negatívnym testom.

Môžem si ísť zacvičiť do fitka a musím mať respirátor?

Od pondelka 26. apríla môžu za splnenia istých podmienok opäť fungovať fitnescentrá. Maximálna povolená kapacita je šesť zákazníkov. Tí pri športovej činnosti nie sú povinní nosiť rúško či respirátor. Priestory prevádzky bude potrebné častejšie upratovať a dezinfikovať, pričom treba použiť prostriedky s virucídnym účinkom. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Prevádzka šatní a spŕch je možná za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozstupy a podobne).

Ako je definovaná terasa?

Od pondelka sa za splnenia istých podmienok povoľuje otváranie vonkajších terás prevádzok. Za exteriér sa považuje priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán.

Potrebujem na terasu negatívny test?

Áno, aj na vstup na terasu je potrebný negatívny test nie starší ako sedem dní a povinne musia byť prekryté aj dýchacie cesty. Rúško či respirátor možno zložiť len na čas, nevyhnutný na konzumáciu. Pri stole sa môžete stretnúť aj s ľuďmi mimo domácnosti. V exteriérovej časti prevádzky je konzumácia povolená len posediačky, pričom medzi stolmi musia byť rozstupy minimálne dva metre.

Ako to bude vyzerať na terasách po novom?

Nie je povolený samoobslužný výdaj, ako je nakladanie šalátov alebo odber pečiva. Jedlá a nápoje môže podávať len obsluhujúci personál. Obsluha tiež musí zákazníkom k jedlu priniesť príbor zabalený do papierovej servítky, keďže podľa vyhlášky nesmie byť pre zákazníkov voľne dostupný na stoloch.

Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať. Rovnako je potrebné vydezinfikovať stôl, stoličku aj jedálny lístok po každom zákazníkovi. Stanovujú sa tiež podmienky pre umývanie riadu. Pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím dezinfekčný prostriedok.

Je povinná práca z domu?

Nie, nie je. Zmena podmienok zrušila povinnú prácu z domu, po novom je odporúčaná. Rozhodnutie je na zamestnávateľovi. Na cestu do zamestnania je naďalej potrebné potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci škôl potrebujú najviac sedemdňový negatívny test. Pri ostatných zamestnaniach záleží platnosť testu od zaradenia okresu podľa COVID automatu. V IV. alebo III. stupni varovania platí najviac sedemdňový, v II. stupni varovania 14-dňový a v I. stupni varovania 21-dňový test.

Čo môžem robiť bez testu?

Bez testu je v čase od 5.00 do 20.00 h možný nákup nevyhnutných životných potrieb, napríklad potravín, drogérie, liekov či pohonných látok. Rovnaké podmienky budú platiť aj pri návšteve bohoslužieb, tam test nepotrebujete. Rovnako ani na pobyt v prírode mimo okresu, pokiaľ nejde o čierny okres.

Na ostatné činnosti potrebujem test?

Áno. Pri návšteve maloobchodných predajní alebo prevádzok je potrebný negatívny najviac sedemdňový test. Preukázať sa ním treba aj na plavárni alebo inej vodnej ploche, v múzeách, galériách, knižniciach, botanických záhradách či zoo, ale aj na kurze v autoškole. Všetky aktivity sú obmedzené od 5.00 do 20.00 h. Oddnes sa testom preukazujete aj vo fitku a na terasách, pokiaľ si tam idete posedieť a konzumovať nápoje a jedlo.

Môžem sa z prírody vrátiť aj neskôr?

Nie, stále platí zákaz vychádzania po 20. hodine, pobyt v prírode nemá výnimku. Časovo obmedzený je aj individuálny šport, pohybovať sa však možno aj mimo okresu. V čiernych okresoch je potrebný test, aktuálne sa to netýka žiadneho. Vyžaduje sa tiež pri individuálnej rekreácii či rekreácii členov spoločnej domácnosti.

Musím nosiť rúško na ulici?

Áno, ale iba v prípade, že od ostatných osôb nie ste na vzdialenosť 5 metrov. Ak teda napríklad kráčate do práce a nie sú okolo vás ľudia, nemusíte mať na tvári rúško. V prípade, že sa ocitnete v priamej blízkosti iného človeka na menej ako 5 metrov, rúško musíte mať. Ak ste s ľuďmi z jednej domácnosti, rúško rovnako nemusíte mať.

Musí moje dieťa v škole nosiť respirátor?

Namiesto respirátora budú môcť rúška v interiéri verejných budov nosiť všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.

Ako je to s nosením respirátora v práci?

Podobne na pracovisku zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu. Možnosť nosiť rúško namiesto respirátora sa bude týkať aj tých zamestnancov, ktorých spôsob práce a pracovné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby.

Čo ak som prekonal covid alebo som zaočkovaný?

Alternatívou k negatívnemu testu je očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V prípade mRNA vakcíny sa bude akceptovať 14 dní po druhej dávke, pri vektorovej vakcíne musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. Test nepotrebujú ani osoby zaočkované prvou dávkou, ktoré prekonali v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie. Náhradou testu je tiež potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní. Výnimku z povinného testu majú tiež osoby, ktorým ho zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje absolvovať.

Kedy nemusím ísť do karantény, pokiaľ prichádzam zo zahraničia?

Od pondelka sa predlžuje diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov z 30 na 100 kilometrov. Po novom sa teda karanténa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do 100 kilometrov od slovenských hraníc a pracujú na území Slovenska (rovnako do 100 kilometrov od hraníc). Potrebný je však negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu nie starší ako sedem dní.

Do domácej izolácie nie sú povinní ísť ani občania SR, ktorí žijú na území susedného štátu do 100 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. Rovnako však budú potrebovať negatívny test.

Výnimka z karantény sa rozširuje

Výnimka z karantény bez potreby preukázať sa testom sa rozšíri na osoby dôležité pri udržiavaní chodu prevádzok vykonávajúcich činnosť v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva, tiež na osoby zabezpečujúce veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá. Rovnako na osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi zvierat, s cieľom zabezpečenia špecializovaného diagnostického veterinárneho vyšetrenia, chirurgického zákroku alebo liečby zvierat, ktorú poskytujú špecializované veterinárne pracoviská v iných členských štátoch EÚ. Výnimky sú platné po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva.

Povinnosť izolácie a testovania sa nevzťahuje ani na tranzit občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov územím SR do iného členského štátu EÚ. Podmienkou je prejsť územím SR bez zastavenia (okrem nevyhnutného dotankovania) celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu do krajiny.

V piatich okresoch sa do škôl vrátia všetci žiaci základných a stredných škôl

V okresoch Nitra, Nové Zámky, Sobrance, Topoľčany a Zlaté Moravce sa môžu od pondelka vrátiť do lavíc všetci žiaci základných aj stredných škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča otvoreným školám, aby žiakom v prvom týždni dopriali čas na prispôsobenie sa.

V bordových okresoch budú tak ako doposiaľ otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl, ôsmy a deviaty ročník základných škôl, špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a základné umelecké školy (ZUŠ) na individuálnu prácu so žiakom. Podľa rezortu školstva v červených okresoch budú otvorené materské školy, prvý stupeň základných škôl a navyše sa otvorí celý druhý stupeň základných škôl a prvé štyri ročníky na osemročných gymnáziách (príma až kvarta). Otvorené sú tiež špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, končiace ročníky stredných škôl, poradne a ZUŠ na individuálnu prácu so žiakom.

V ružových okresoch môžu školy v súlade s platnými pravidlami obnoviť školské vyučovanie v prezenčnej forme už vo všetkých ročníkoch základných aj stredných škôl. Otvoria sa aj ZUŠ a jazykové školy na skupinovú výučbu.

Aké pravidlá platia v školách?

Pre školy aj rodičov a žiakov naďalej platia aktuálne protiepidemické pravidlá. To okrem iného znamená, že žiaci na základných a stredných školách sú povinní nosiť rúško, preukazujú sa negatívnym testom aspoň jedného zákonného zástupcu nie starším ako sedem dní bez ohľadu na farbu okresu a žiaci na druhom stupni základných škôl a na strednej škole aj vlastným testom. Naďalej platí, že v prípade potvrdenia pozitivity môže regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo riaditeľ školy v spolupráci so zriaďovateľom flexibilne reagovať a danú triedu alebo školu zatvoriť.